بحث 51 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين بقرى ومراكز الفيوم (صور)

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، القيادات التنفيذية بالمحافظة، بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم، وتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يسهم فى توفير الخدمات اللازمة لأبناء المحافظة.

لقاءات نائب المحافظ

وقد عقد الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية النصارية التابعة لمركز إبشواي، بحضور هانى رجب رئيس مركز ومدينة إبشواى، التقى خلاله بـ 22 حالة، تم بحثها مع مسئولي إبشواي.

لقاءات السكرتير العام

كما عقد كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، لقاءً لخدمة المواطنين، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحث خلاله 15 حالة، بحضور محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، ومديري الإدارات الخدمية بالمركز.

لقاءات السكرتير العام المساعد

كما عقد أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاء لخدمة المواطنين، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله 14 حالة، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، وممثلي الجهات المعنية.

نوعيات الشكاوي في القري والمراكز

تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها، بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا دعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية.

كما تم وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.

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