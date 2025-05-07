محافظ الفيوم يتابع ملف استغلال أراضي أملاك الدولة المستردة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ملف أراضي الدولة المستردة، خلال موجات الإزالات السابقة، وآليات الاستغلال الأمثل لها، من خلال الرؤية التكاملية للجان المشكلة لهذا الشأن، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

مراجعة معيقات عمل اللجان المشكلة لاستغلال أملاك الدولة

تناول الاجتماع، متابعة آخر الإجراءات والمستجدات بشأن أراضي أملاك الدولة المستردة بمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة، وآليات الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي، ومناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها، وموقف كل مركز من مراكز المحافظة من تحقيق النسبة المستهدفة، بشأن توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، ورؤية المحافظة لاستغلالها في الأنشطة الخدمية والتنموية، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.

مراجعة بيانات كل حالة لم تسترد علي حدة

وأكد محافظ الفيوم، ضرورة مراجعة وتدقيق كافة بيانات أراضي أملاك الدولة لكل حالة على حدة، من خلال إحداثياتها ومعاينتها على أرض الواقع "ما تم استرداده منها، وما تم التعاقد عليها للمنفعة، أو تم إبرام عقود شراء بشأنها، أو ما يخص معوقات الاسترداد لبعض القطع كونها "بناء مأهول، أو زراعات قائمة بالفعل"، ولم يتقدم واضعي اليد بطلبات للتصالح أو تقنين بشأنها، ومراجعة وتدقيق وتوصيف كافة ملفات قطع الأراضي التى تم رجوعها من هيئة المساحة العسكرية، والربط بين منظومة المتغيرات، وأملاك الدولة، والمراكز التكنولوجية في هذا الشأن.

رصد التعديات على الأراضي أملاك الدولة ونوعية التعدي

ووجه المحافظ، برصد وتوصيف كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، من خلال الاحداثيات الخاصة بكل قطعة، بالتنسيق بين مجالس المدن ووحدة البنية المعلوماتية المكانية، لإزالتها خلال موجة إزالة التعديات، مشددًا على جميع رؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة الزراعة، ومسئولي مختلف جهات الولاية، بالتعامل الفوري مع التعديات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وتسجيل المحاضر التى حررت للمخالفين والمتعدين على المنظومة الخاصة بذلك، فضلًا عن تسجيل جميع أراضي الدولة المستردة على منظومة التقنين.

كما شدد محافظ الفيوم، بسرعة إعداد بيانات تفصيلية بشأن الإجراءات القانونية حيال الأراضى المستردة، بهدف وضع رؤية المحافظة في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال هذه الأراضي في الأنشطة الخدمية والتنموية، أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، مع تحديد أولوية الاستغلال، موجهًا مدير أملاك الدولة ورؤساء المدن، بالإسراع في إعداد كارت تعريفي توصيفي لكل تعدٍ على أراضي الدولة، لافتًا إلى أن هذا الملف يحظى بأهمية قصوى على مختلف مستويات القيادة التنفيذية بالدولة.

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