الثلاثاء 06 مايو 2025
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محافظات

المواقع التخزينية بالشرقية تستقبل 260 ألف طن قمح

القمح بمحافظة الشرقية
القمح بمحافظة الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة، ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهًا الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام بمحافظة الشرقية. 

تموين الشرقية: توريد 233 ألف طن من الأقماح المحلية للصوامع

وأضاف المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أن ما تم توريده من الأقماح حتى الأمس 26111 طنا و642 كيلو ليصل إجمالي ما تم توريده حتى اليوم 259559 طن قمح. 

وشدد على ضرورة مراعاة اللجنة المستلمة في المواقع التخزينية للأقماح المحلية بأن تكون درجة نظافة القمح الواردة على السيارة بدرجة نظافة واحدة وفي حالة الحمولات التي تحتوي على قطعتين  بمعنى ونش ومقطورة.  

 

التجميع فى سجل ويقفل الدفتر يوميا 

وشدد على ضرورة أن يكون وزن المقطورة منفصل عن وزن الونش ويدون في محضر الفرز الوزن ودرجة النظافة للمقطورة، وكذلك الوزن ودرجة النظافة للونش على حدة  وفي جميع الأحوال تكون الدرجة المحددة لا تقل أو تزيد عن الدرجة الفعلية القمح المورد وذلك لعدم اعتراض المورد والجهة التي سوف يتم نقل الأقماح إليها وأن يتم قيد المورد بدفتر البوابة بموجب إذن دخول بوابة وفي نهاية اليوم يتم التجميع في سجل ويقفل الدفتر ويوقع عليه من أعضاء اللجنة.

تموين الشرقية: المواقع التخزينية تستقبل 179 ألف قمح محلي

المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة 

وأوضح  المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح  بلغ 175500 فدان حتى الآن علمًا أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 370183 فدانا، لافتًا إلى ضرورة التزام  المزارعين بـ توريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، موكدًا أن  الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية مديرتى التموين والزراعة متابعة حصاد وتوريد محصول القمح مستوى المحافظة سرعة تسليمه لصوامع التخزين

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