اتهامات عنصرية بين الهند وباكستان، مشاهير تعرضوا للانتقادات في حفل ميت جالا

انتهى حفل ميت جالا صباح اليوم الثلاثاء، وعقب إغلاق الستار على السجادة “الزرقاء” هذا العام سرعان ما تصاعدت الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب أزياء النجوم أو تصرفاتهم أثناء حضورهم، وذلك بسبب احتفاء Met Gala هذا العام بموضوع "راقٍ: تصميم الأزياء السوداء"، المستوحى من كتاب مونيكا إل. ميلر الصادر عام 2009 بعنوان "عبيد الموضة: الأناقة السوداء وتنسيق هوية الشتات الأسود".

ليسا تثير الجدل بسبب ملابسها في حفل الـ MET Gala

واجهت ليسا، عضوة فرقة الكيبوب بلاك بينك، انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالتها المثيرة للجدل في حفل ميت جالا، حيث ظهرت وهي ترتدي ملابس داخلية تحمل صورة شخصية للناشطة الحقوقية روزا باركس.

في ليلة حفل ميت جالا، ارتدت ليسا بدلة من القماش الشبكي مرصعة باللؤلؤ، مع عقد من اللؤلؤ وسلسلة ذهبية كحزام. وبينما طُرزت الوجوه على القماش، تعرضت مغنية البوب ​​الكوري لانتقادات لارتدائها ملابس داخلية تحمل صور شخصيات بارزة، وخاصة روزا باركس.

مصممة باكستانية تواجه رد انتقادات بعدما دعت شاروخان وديلجيت دوسانج بـ "نجومنا" في حفل Met Gala

في ظل التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان، أثارت مصممة الأزياء زارا شاهجهان جدلًا واسعًا بتكريمها المؤثر لنجوم بوليوود في حفل ميت جالا لعام 2025، وعبّرت زارا في منشور لها على صفحتها الرسمية عن المشاعر المتضاربة التي يكنها العديد من الباكستانيين للمشاهير الهنود، حيث عكست إعجابها المختلط بالحزن بنجوم مثل شاروخان وديلجيت دوسانج، حتى في ظل الحواجز السياسية التي تمنع المعجبين من الاحتفال بنجاحهم علنًا.

فبعد انتهاء حفل ميت غالا في نيويورك بفترة وجيزة، نشرت مصممة الأزياء زارا شاهجهان منشورًا على إنستغرام عن النجوم الهنود الذين حضروا الحدث، وكتبت: "الليلة الماضية، أضاء اثنان من نجومنا حفل ميت غالا. شاروخان - الحلم الذي نشأنا عليه. ديلجيت - الإيقاع الذي نسير إليه الآن. ومع ذلك، في هذه اللحظات - عندما يفتح العالم أبوابه لشبه القارة الهندية، عندما يصعد فنانونا على منصات عالمية - لا يُسمح لنا بالتصفيق. أيدينا مكبلة بالشك، وفرحتنا تغمرها السكون، متأملة العلاقة المعقدة بين الباكستانيين والمشاهير الهنود.

وتابعت المصممة: "إنه لأمر غريب أن تكبر وأنت تحب شخصًا قد لا يُسمح لك أبدًا أن تحبه. أن ترقص على أغانيهم، وتبكي مع أفلامهم، والآن - أن تراهم يخطون إلى أضواء العالم ويشعرون وكأنهم غرباء يراقبونهم من خلف الجدار." كما شاركت زارا أفكارها حول عدم قدرة الباكستانيين على الاحتفاء بالمواهب الهندية بسبب التوترات السياسية المستمرة بين البلدين.

وواجهت زارا رد فعل غاضب من المعجبين الباكستانيين على تعليقها بكلمة "نجومنا" و"فنانينا"، فكتب أحد المستخدمين: "ما الذي يستحق الاحتفال به؟ نجومنا؟ لماذا يمتلك نجومنا ومصممونا ومذيعونا هذه الرغبة في امتلاك المواهب والسينما والفنون الهندية لإرضاء الناس؟ أنا شخصيًا أفضل زارا شاه جهان على سابيا، لكن المشكلة أنهم لا يحتاجون إلى دعمنا".

سيدني سويني في مرمى الانتقادات لاختيار سيدة "بيضاء" بحفل ميت جالا

لفتت إطلالة سيدني سويني على السجادة الزرقاء في حفل ميت جالا لعام 2025 الأنظار، ولكن ليس جميعها بالإعجاب، فبينما تألقت نجمة فيلمي "Euphoria" و"White Lotus" بفستان أسود ضيق من تصميم Miu Miu، يتميز بشراشيب مطرزة برّاقة وفتحة صدر دراماتيكية، أثار اختيارها للإلهام ردود فعل غاضبة لما وصفه الكثيرون بأنه إخفاق في اختيار الذوق العام.

فبينما سلطت الميت جالا هذا العام الأضواء على الذوق الرفيع للسود وتاريخ الموضة ليركز قواعد تفسيرات الأسلوب الشخصي المتجذرة في هوية أزياء السود، اختارت سويني نجمة بيضاء من خمسينيات القرن الماضي وهي كيم نوفاك، البالغة من العمر 92 عامًا، حيث نشرت صورتها على حسابها الشخصي بإنستجرام، في إشارة إلى تكريمها لممثلة هوليوود الكلاسيكية.

وكانت ردود فعل الجمهور على منصة “X” سريعة وحادة، حيث سخر أحد المستخدمين قائلًا: "سيدني سويني تشير إلى كيم نوفاك، وهي سيدة بيضاء، في فيلم Superfine: Tailoring Black Style... حسنًا؟" وأضاف آخر: "تكريم سيدة بيضاء بينما الموضوع هو تصميم أزياء سوداء؟؟".

وأسندت الممثلة مصدر إلهامها هذا إلى أنها ستجسد دور نوفاك في فيلم السيرة الذاتية القادم "Scandalous!"، من إخراج كولمان دومينغو، الرئيس المشارك لمهرجان ميت جالا حيث سيتناول الفيلم قصة حب نوفاك المثيرة للجدل مع سامي ديفيس جونيور، الفنان الأسود وأيقونة الثقافة، خلال فترة الخمسينيات المتوترة عرقيًا، إلا أن هذا السياق لم يحمي سويني من الانتقادات.

حفل الميت جالا

احتفى حفل Met Gala لهذا العام بموضوع "راقٍ: تصميم الأزياء السوداء"، المستوحى من كتاب مونيكا إل. ميلر الصادر عام ٢٠٠٩ بعنوان "عبيد الموضة: الأناقة السوداء وتنسيق هوية الشتات الأسود".

عندما تحدثت ميلر مع الإذاعة الوطنية العامة (NPR) عن الكتاب عام 2012، قالت إن جذور الأناقة السوداء تعود إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر، عندما كان مالكو العبيد الأثرياء يُلبسون العبيد ملابس فاخرة لإظهار ثروتهم. وقالت ميلر أنه بينما كانت تلك لحظة "ارتدى فيها السود ملابسهم كأغراض"، إلا أنها كانت أيضًا اللحظة التي "قلب فيها السود، وخاصة الرجال، موازين الأمور على هذا النمط من الإذلال".

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