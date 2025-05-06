بـ31 مليون دولار، حفل Met Gala يحقق أعلى الإيرادات في تاريخه

تفوق حفل ميت جالا على نفسه، حتى قبل أن يبدأ، حيث أعلن مسؤولو المتحف يوم الثلاثاء أن الحفل السنوي في متحف متروبوليتان للفنون Met Gala جمع 31 مليون دولار هذا العام، وهو أعلى إيرادات في تاريخ الحدث الممتد على مدار 77 عامًا.

وهذا المبلغ الضخم - والاهتمام الكبير الذي يُثيره الحفل - يُعزز مكانته كأبرز حدث خيري بين المؤسسات الثقافية في المدينة، وواحد من أكثر التذاكر طلبًا في العالم.

لا يعكس رقم 31 مليون دولار التكلفة الباهظة لتنظيم الحفل، الذي انطلق في الساعات الباكرة من صباح اليوم بموكب من نجوم البوب ​​وأيقونات الموضة ونجوم الرياضة العالميين يسيرون على السجادة الزرقاء.

وصرح ماكس هولين، المدير والرئيس التنفيذي لمتحف المتروبوليتان، بأن الحفل كان فرصة لخلق "بيئة احتفالية ودعم ومعنى، إنه حدث عظيم".

موضوع حفل الميت جالا لعام 2025

ويُمثل هذا الحفل، كعادته، افتتاحًا لمعرض معهد الأزياء: يحمل معرض هذا العام عنوان "راقٍ: تصميم الأزياء السوداء"، مستعرضًا 300 عام من أزياء السود والتاريخ النابض بالحياة للأزياء السوداء الأنيقة.

يُمثل هذا التركيز انحرافًا كبيرًا عن ماضي القسم الذي اتسم بطابع أحادي اللون إلى حد كبير: فهذا أول معرض أزياء في متحف متروبوليتان مُخصص بالكامل لمصممي الأزياء من ذوي البشرة الملونة، ويُنظر إليه كجزء من جهد أكبر لتنويع المجموعة. كما أنه نادر لتركيزه على ملابس الرجال.

ولهذا السبب، استقطب المعرض مجموعة من المشاهير السود للمساعدة في استضافة الحدث - بمن فيهم كولمان دومينجو، ولويس هاميلتون، وآساب روكي، وفاريل ويليامز. ويشغل ليبرون جيمس، الذي خرج فريقه لوس أنجلوس ليكرز من تصفيات الدوري الأمريكي للمحترفين الأسبوع الماضي، منصب الرئيس الفخري.

ومن المقرر أن تذهب عائدات الحدث إلى خزائن معهد الأزياء، الذي يعتمد عليه في تكاليف تشغيله؛ وهو القسم الوحيد من نوعه الذي يُخصص له ميزانيته الخاصة، فيحمل هذا الحفل أيضًا قيمة ثقافية تتجاوز مجرد حفل خيري، إذ يُشبه سوبر بول عالم الموضة أو جوائز الأوسكار في الساحل الشرقي.

سعر تذكرة حفل الميت جالا

غالبًا ما يطغى بريق الحفل على مكانته كأداة مالية هائلة. فمع قائمة ضيوف لا تتجاوز بضع مئات من الشخصيات البارزة، يُعدّ الحصول على تذكرة حضوره أمرًا شبه مستحيل وموعدًا باهظ الثمن: تبدأ أسعار الطاولات المخصصة لعشرة أشخاص من 350 ألف دولار، وتبلغ أسعار التذاكر الفردية - المتاحة للمدعوين فقط - 75 ألف دولار، وهو رقم تضاعف ثلاث مرات خلال العقد الماضي.

ويقدم الرعاة من الشركات، بما في ذلك منصات مؤثرة مثل تيك توك وإنستجرام، تبرعات كبيرة، وكذلك بعض المشاهير. لكن بعض الشركات التي تشتري التذاكر لا تستخدمها دائمًا لأنفسها: غالبًا ما تُمنح هذه المقاعد لمشاهير الصف الأول، على أمل أن تنتقل شهرتهم إلى العلامات التجارية التي تُقدم التذاكر.

تكلفة إقامة حفل ميت جالا

كما أنها ليست حفلة رخيصة. فوفقًا لإقرارها الضريبي الفيدرالي غير الربحي، فإن حفل ميت غالا العام الماضي - الذي حقق أكثر من 26 مليون دولار - كلّف أكثر من 6 ملايين دولار للتجهيز، بما في ذلك أكثر من 1.3 مليون دولار للترفيه. حيث أحيت أريانا جراندي وسينثيا إيريفو، نجمتا النسخة السينمائية من فيلم "Wicked"، حفلًا في ذلك الحدث.

غالبًا ما لا تشمل هذه الأرقام الباهظة تكلفة عشرات الموظفين، بدءًا من خدمات الطعام وتصميم الرقصات، واستئجار المقاعد، ووصولًا إلى السجادة الحمراء.

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