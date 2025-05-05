على رأسهم ترامب، مشاهير ممنوعون من حضور حفل ميت جالا

يعود حفل ميت جالا إلى متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك بالساعات المبكرة من يوم الثلاثاء 6 مايو 2025، ويُعرف هذا الحفل رسميًّا باسم "حفل معهد الأزياء الخيري"، وهو فعالية لجمع التبرعات لمعهد الأزياء التابع للمتحف، ويمثل الافتتاح الكبير لمعرض الأزياء السنوي.

منذ تحوله بقيادة رئيسة تحرير مجلة فوغ، آنا وينتور، في تسعينيات القرن الماضي، أصبح الميت جالا حدثًا ثقافيًا ضخمًا يمزج بين الموضة والفن وعروض المشاهير.

ويُقام حفل هذا العام، تحت عنوان "راقٍ: تصميم الأزياء السوداء"، تكريمًا لفن وأناقة أسلوب الداندي الأسود وجذوره الثقافية العالمية، ووفق مجلة “دبليو”، يستلهم المعرض من كتاب الباحثة مونيكا إل. ميلر "عبيد الموضة"، ويستعرض كيف استخدمت المجتمعات السوداء الموضة كشكل من أشكال التعبير عن الذات والتمكين عبر التاريخ.

يضم حفل هذا العام الموسيقي والمدير الإبداعي لدار لويس فويتون فاريل ويليامز، والممثل كولمان دومينجو، وبطل الفورمولا 1 لويس هاميلتون، ومغني الراب آساب روكي، ورئيسة تحرير مجلة فوغ آنا وينتور. وينضم نجم كرة السلة ليبرون جيمس إلى الأمسية كرئيس فخري.

مشاهير تم استبعاده من قائمة ميت جالا

على الرغم من احتفائه بالفن والشمول، لا يزال حفل ميت جالا يخضع لرقابة صارمة، ولا يخلو من الجدل. فقد تم استبعاد بعض المشاهير من قائمة الضيوف بشكل دائم أو انسحبوا من الفعاليات المستقبلية بعد التحدث علنًا عن ذلك.

ووفق مجلة باريد، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الشخص الوحيد الذي أكدت آنا وينتور علنًا أنه ممنوع من حضور الحفل، حيث حضر الحفل عدة مرات مع زوجته ميلانيا، ولكن وردت أنباء عن إلغاء دعوته بعد توليه منصبه عام 2016.

كما ادعى تيم جان، خبير الموضة، إدراجه في القائمة السوداء بعد أن روى لحظة حمل حراس وينتور الشخصيين لها على الدرج - وهي حكاية ورد أنها لم تستخف بها، ووفقًا لقناة E! News، وصف جان الخلاف الذي نشب بينهما بأنه "حرب مفتوحة".

مشاهير امتنعوا عن حضور حفل الميت جالا

وأعرب زين مالك، الذي ظهر مرة واحدة فقط في حفل ميت جالا عام 2016 إلى جانب صديقته آنذاك جيجي حديد، لاحقًا عن عدم رغبته في العودة، ووصف الحدث بأنه مُفرط في الترف، وقال إنه يُفضل البقاء في المنزل للقيام بشيء مُثمر على السير على السجادة الحمراء بملابس باهظة الثمن.

تعد ليلي راينهارت، نجمة مسلسل ريفرديل، هي اسم آخر يُحتمل استبعاده من القائمة بعد أن أدلت بتعليق حول فقدان كيم كارداشيان للوزن في حفل ميت جالا 2022، الذي ركّز على موضوع "في أمريكا: مختارات من الموضة"، ظهرت كيم كارداشيان بفستان مارلين مونرو الأسطوري، ولكي تتناسب مع هذا الفستان التاريخي، كشفت أنها اتبعت نظامًا غذائيًا مكثفًا لعدة أسابيع قبل الحفل.

ووفقًا لصحيفة "The Independent"، كتبت راينهارت على إنستغرام حينها: "أن تعترف علنًا بتجويع نفسك من أجل حفل ميت جالا. وأنت تعلمي جيدًا أن ملايين الشباب والشابات يتطلعون إليك ويستمعون إلى كل كلمة تقولها. هذا الجهل مُقزز للغاية. أرجوكم توقفوا عن دعم هؤلاء المشاهير الأغبياء والمؤذيين الذين تتمحور صورتهم بالكامل حول أجسادهم..."

كما نأت الممثلة والكوميدية تينا فاي بنفسها عن حفل ميت جالا، واصفةً إياه بـ"استعراض الأغبياء" في مقابلة سابقة.

وكما ذكرت مجلة “Cosmopolitan”، أعربت عن ندمها لحضور الحفل وإزعاج زوجها، مؤكدةً أنها لن تعود أبدًا.

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