الأهلي يحدد مصير أنيس بوجلبان في المصري

يسعى التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي إلى خطف نقاط المباراة الثلاث التي تجمعه الليلة بفريق الأهلي ببطولة الدوري المصري.

اقتناص نقاط مباراة اليوم أو تحقيق التعادل على الأقل أمام الأهلي سيزيد من أسهم بقاء التونسي بوجلبان بقيادة المصري البورسعيدي الموسم القادم لاسيما أن الفوز سيكون سلاحا قويا لتأكيد تواجده بالمربع الذهبي وزيادة الفارق بينه وبين منافسيه وأيضا ملاحقة الزمالك لخطف الترتيب الثالث بجدول الدوري.

تردد مؤخرا وجود اتجاه لدى إدارة المصري بالاستغناء عن خدمات بوجلبان نهاية الموسم لتذبذب مستوى ونتائج الفريق البورسعيدي الذي أصبح مهددا بالخروج من المربع الذهبي والحرمان من المشاركة بالمعترك الأفريقي، ومن هنا تأتي أهمية مباراة اليوم والتي من المنتظر أن تشهد إثارة ومتعة وقوة كما هو المعتاد في لقاءات الفريقين.

موعد مباراة الأهلي ضد المصري



تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره المصري، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي أمام المصري في الدوري

ومن المقرر أن تنقل قناة "أون سبورت"، أحداث مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري.

ترتيب الأهلي والمصري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 46، وتفصله نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة.

أما المصري فيحتل الترتيب الرابع برصيد 35 نقطة.

الاهلي والمصري

طاقم تحكيم الأهلي ضد المصري

أحمد الغندور.. حكمًا للساحة

أحمد حسام.. مساعد حكم أول.

هاني خيري.. مساعد حكم ثان.

محمود ناصف.. حكم رابع.

مصطفى الشهدي.. حكم تقنية الفيديو.

محمود أبو الرجال.. مساعد حكم تقنية الفيديو.

ترتيب مجموعة تحديد البطل



1- بيراميدز 47 نقطة

2- الأهلي 46 نقطة

3- الزمالك 40 نقطة

4- المصري البورسعيدي 35 نقطة

5- البنك الأهلي 33 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 30 نقطة

7- فاركو 29 نقطة

8- بتروجيت 25 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.