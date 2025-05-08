43.4 مليون يورو بالمستطيل الأخضر، الأهلي يتفوق على المصري بالقيمة السوقية

تتفاوت القيمة السوقية لفريقي الأهلي والمصري بقيمة كبيرة لصالح الأول قبل مواجهتهما الليلة بالجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري.

القيمة السوقية للأهلي والمصري

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الأهلي 33.90 مليون يورو، أما فريق المصري فتبلغ قيمته السوقية 9.55 مليون يورو فقط.

وتبلغ القيمة السوقية للأهلي ما يقارب أربع مرات قيمة فريق المصري بناء على ما ورد بموقع الإحصائيات ترانسفير ماركت.

موعد مباراة الأهلي القادمة



وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره المصري، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي أمام المصري في الدوري

ومن المقرر أن تنقل قناة "أون سبورت"، أحداث مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري.

ترتيب الأهلي والمصري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 46، وتفصله نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة.

أما المصري فيحتل الترتيب الرابع برصيد 35 نقطة

طاقم تحكيم الأهلي ضد المصري

أحمد الغندور.. حكمًا للساحة

أحمد حسام.. مساعد حكم أول.

هاني خيري.. مساعد حكم ثان.

محمود ناصف.. حكم رابع.

مصطفى الشهدي.. حكم تقنية الفيديو.

محمود أبو الرجال.. مساعد حكم تقنية الفيديو.

ترتيب مجموعة تحديد البطل



1- بيراميدز 47 نقطة

2- الأهلي 46 نقطة

3- الزمالك 40 نقطة

4- المصري البورسعيدي 35 نقطة

5- البنك الأهلي 33 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 30 نقطة

7- فاركو 29 نقطة

8- بتروجيت 25 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.