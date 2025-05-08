سيناريوهات قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة الأهلي والزمالك

تعلن لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس قراراتها النهائية بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن الجولة الأولى للدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز، والتي لم تقام بسبب انسحاب الأهلى احتجاجًا على عدم تعيين حكام أجانب للقاء.

أزمة مباراة الأهلي والزمالك

وتعقد لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم جلستها في الخامسة مساء اليوم الخميس أي قبل مواجهة الأهلي والمصري اليوم بالدوري المصري بثلاث ساعات.



ومن المقرر أن تصدر لجنة التظلمات قراراتها النهائية اليوم الخميس دون أي تأجيل في إعلانها.

سيناريوهات قرار لجنة التظلمات

قرار لجنة التظلمات اليوم سيشعل صراع الأندية الثلاث الأهلي والزمالك وبيراميدز علي لقب الدوري المصري الممتاز.

وهناك سيناريوهات محتملة للقرار الخاص بالأزمة والذي سيصدر اليوم الخميس.

السيناريو الأول هو اعتماد قرار رابطة الأندية الأخير والاكتفاء باعتبار الأهلي خاسرا مع عدم خصم النقاط الثلاث نهاية الموسم، وفي تلك الحالة المستفيد الأكبر هو الأهلي حيث يظل الحال كما هو بجدول الدوري ويزداد أمله في استعادة الصدارة، أما الخاسر الأكبر فهو الزمالك بابتعاده عن المنافسة.

أما حال اعتماد القرار الأول وخصم ثلاث نقاط من الأهلي نهاية الموسم فيعد بيراميدز والزمالك المستفيدين، حيث يزداد أمل الأول في الفوز باللقب لاتساع الفارق حينها مع الأهلي ويزداد أمل الزمالك في منافسة نظيره الأهلي على المركز الثاني للمشاركة بدوري أبطال أفريقيا الموسم القادم.

وهناك سيناريو آخر وهو إعادة المباراة وهذا السيناريو يعد الأضعف، حيث إن هناك مصادر أكدت عدم إعادة المباراة.

ترتيب مجموعة تحديد البطل



1- بيراميدز 47 نقطة

2- الأهلي 46 نقطة

3- الزمالك 40 نقطة

4- المصري البورسعيدي 35 نقطة

5- البنك الأهلي 33 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 30 نقطة

7- فاركو 29 نقطة

8- بتروجيت 25 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

مستندات رابطة الأندية

وألزمت لجنة التظلمات، رابطة الأندية المحترفة بإرفاق أسباب قراريها الصادرين بتاريخي 15 و30 مارس الماضي، لدراستها ضمن ملف القضية قبل إصدار الحكم النهائي.

وأرسلت رابطة الأندية، إلى لجنة التظلمات، حيثيات قرارها الأول ضد الأهلي باعتباره خاسرًا أمام الزمالك ٣-٠ وخصم 3 نقاط منه نهاية الموسم، وأسباب تعديله.

وأرسلت رابطة الأندية حيثيات قرارها الصادر بعدم خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم، إلى لجنة التظلمات أمس الأربعاء.

وكانت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة بحضور المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة وعضوية المستشار طارق النفراوى والمستشار سمير كمال والمستشار محمود علاء وأمانة سر كريم أنور قررت في جلستها ال23 من أبريل الماضي حجز التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بـ أزمة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي لإصدار قرارها في جلسة 8 مايو مع إلزام رابطة الأندية بإرفاق أسباب قراريها الصادرين بتاريخي 15 و30 مارس الماضي.

كما قررت اللجنة أيضًا التصريح لجميع من تقدموا بتظلمات في هذا الشأن تقديم المستندات والمذكرات الخاصة بتظلماتهم خلال أسبوع.

وأهابت لجنة الاستئناف بوسائل الإعلام كافة عدم تناول أي أخبار عن اللجنة إلا بعد الرجوع لاتحاد كرة القدم فيما يصدر عنها من قرارات.

قرارات لجنة الاستئناف بشأن أزمة مباراة القمة

وكانت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، قد أصدرت مسبقا عدة قرارات بخصوص أزمة مباراة القمة الأخيرة والتي شهدت انسحاب الأهلي من مواجهة الزمالك، ومعاقبته بخصم نقاط المباراة.

وقررت اللجنة ضم التظلمات المقدمة من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز ليصدر فيها قرار واحد وذلك لوحدة السبب والموضوع والأطراف.

كما أكدت تأجيل القرار وذلك للاطلاع على التظلمات والمستندات والمذكرات المقدمة من كافة أطراف التظلمات بجلسة اليوم.

وصرحت اللجنة لكل من؛ نادي الزمالك ونادي بيراميدز بإحضار صورة رسمية من اللجنة الأولمبية بالقرار الصادر منها في هذا الشأن، على النحو الوارد بطلبات الناديين.

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