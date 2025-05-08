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رياضة

التشكيل المتوقع للمصري أمام الأهلي بالدوري

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

الأهلي ضد  المصري، استقر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري على تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بالجولة الخامسة من المرحلة الثانية لدوري نايل. 

 

تشكيل المصري المتوقع أمام الأهلي 

محمود جاد لحراسة المرمى 

أحمد عيد، باهر المحمدي،  خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر 
محمد مخلوف، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط 
فخر الدين بن يوسف،  أحمد علي عامر، حسين فيصل  كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

موعد مباراة الاهلي القادمة


وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره المصري، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

القناة الناقلة ل مباراة الأهلي أمام  المصري في الدوري

 ومن المقرر أن تنقل قناة "أون سبورت"، أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمصري البورسعيدي في بطولة الدوري.

ترتيب الاهلي والمصري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 46، وتفصله نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة.

طاقم تحكيم مباراة الاهلي والمصري

 

أحمد الغندور.. حكمًا للساحة 
أحمد حسام.. مساعد حكم أول.
هاني خيري.. مساعد حكم ثان.
محمود ناصف.. حكم رابع.
مصطفى الشهدي.. حكم تقنية الفيديو.
محمود أبو الرجال.. مساعد حكم تقنية الفيديو.

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