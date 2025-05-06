المصري يخوض مرانه الأساسي بمعسكر القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي (صور)

خاض فريق المصري مرانه الأساسي بإستاد الكلية الحربية بمعسكره الحالي بالقاهرة استعدادًا لمواجهة نظيره فريق الأهلي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غد الخميس على إستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المنتظر أن يختتم الفريق مرانه غدًا الأربعاء على إستاد برج العرب.

موعد مباراة الأهلي والمصري

ويلتقي فريق المصري بنظيره فريق الأهلي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غد الخميس على إستاد الجيش ببرج العرب ضمن لقاءات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لدوري نايل.

ترتيب المصري بالدوري

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

وانتهت مباراة الأهلي والمصري في الدور الأول انتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

وتأكد غياب الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة والتي تجمعه بالأهلي.

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة فريقه أمام الزمالك والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل قبل الجولة الخامسة

1- بيراميدز 47 نقطة

2- الأهلي 46 نقطة

3- الزمالك 40 نقطة

4- المصري البورسعيدي 35 نقطة

5- البنك الأهلي 33 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 30 نقطة

7- فاركو 29 نقطة

8- بتروجيت 25 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

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