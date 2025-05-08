الخميس 08 مايو 2025
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رياضة

دغموم أبرزهم، تعرف على غيابات المصري أمام الأهلي

عبد الرحيم دغموم
عبد الرحيم دغموم

مباراة الأهلي والمصري، قرر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني لفريق المصري استبعاد 11 لاعبا من مباراة الأهلي المقرر إقامتها اليوم الخميس ببطولة الدوري المصري.
 

غيابات المصري أمام الأهلي

وشهدت قائمة الغيابات كل من: عبد الرحيم دغموم للحصول علي الإنذار الثالث في مباراة الزمالك. 

وضمت القائمة الاستبعاد الفني لكل من: عصام ثروت ومحمود حمدي ومحمد محسن والقرموطي وخالد الغندور ومحمد دبش وليستويل امونكا والناشئين حمادة هلال وأحمد فؤاد.
ويقود السعيد إبراهيم مساعد مدرب الفريق تدريب اللاعبين المستبعدين .
 

أما ميدو جابر الذي تعرض للاصابة في العضلة الخلفية خلال التدريب الأساسي للمباراة فهناك محاولات لتجهيزه للحاق بالمباراة.
 

موعد مباراة الاهلي القادمة


وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره المصري، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

القناة الناقلة ل مباراة الأهلي أمام  المصري في الدوري

 ومن المقرر أن تنقل قناة "أون سبورت"، أحداث مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري.

ترتيب الأهلي والمصري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 46، وتفصله نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة.

طاقم تحكيم الأهلي ضد  المصري

 

أحمد الغندور.. حكمًا للساحة 
أحمد حسام.. مساعد حكم أول.
هاني خيري.. مساعد حكم ثان.
محمود ناصف.. حكم رابع.
مصطفى الشهدي.. حكم تقنية الفيديو.
محمود أبو الرجال.. مساعد حكم تقنية الفيديو.

 

ترتيب مجموعة تحديد البطل 


1- بيراميدز  47 نقطة 
2- الأهلي  46 نقطة 
3- الزمالك  40 نقطة 
4- المصري البورسعيدي  35 نقطة 
5- البنك الأهلي  33 نقطة 
6- سيراميكا كليوباترا  30 نقطة 
7- فاركو  29 نقطة 
8- بتروجيت  25 نقطة 
9- حرس الحدود  22 نقطة

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