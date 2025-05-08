الخميس 08 مايو 2025
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محافظات

ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي بالإسماعيلية لأكثر من 23.5 ألف طن

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

 أعلن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن ارتفاع حصيلة توريد محصول القمح المحلي لموسم 2025 ليصل إلى 23 ألفا و530 طنا و842 كجم حتى الآن. 

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استلام القمح على مدار الساعة 

 وأوضحت شيماء عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، خلال بيان أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2025 الحالي يتم متابعته من قِبل محافظ الإسماعيلية، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية. 

وبينت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة مراكز التوريد خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ. 


 

المساحة المنزرعة بالقمح 

 وأضاف الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة في محافظة الإسماعيلية، أن الكمية المستهدف توريدها هذا العام 40 ألفا و594 طنا و800 كجم من محصول القمح هذا الموسم، حيث أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغ 33 ألفا 829 فدانا. 

 

اهتمام الدولة بزراعة القمح 

 وأوضح أن كمية التقاوي الواردة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بلغت 40 أردب وعدد الحقول الإرشادية بمحافظة الإسماعيلية 26 حقلا إرشاديا، وتم توفير التقاوي المجانية لهم من أجود الأنواع، مصر 4 وسدس 14 وسدس 15 وج 171.

 

وأكد المحافظ على ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.

 

لجنة لمتابعة عمليات التوريد 

 ووجَّه "أكرم" رؤساء المراكز والمدن واللجنة العليا المُشَّكلة لمتابعة توريد محصول القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد الأقماح.

وكان محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارًا رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢٥ بتشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد محصول القمح على مستوى المحافظة لعام ٢٠٢٥ برئاسته وعضوية كلا من المهندس نائب المحافظ، اللواء السكرتير العام، اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، رئيس مباحث التموين، مدير فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء بالإسماعيلية ومدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ممثل بنك التنمية والائتمان الزراعي بالإسماعيلية، مدير عام شركة المطاحن، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، مندوب الجمعية القبانية والاستعانة بما تراه اللجنة لازمًا لإنجاز أعمالها. 

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