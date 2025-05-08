اعتماد 11 مدرسة بالإسماعيلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اعتماد 11 مدرسة من مدارس محافظة الإسماعيلية للفصل الأول من العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، بنسبة اعتماد بلغت ١٠٠%.

المدارس التي تم اعتمادها

تم اعتماد المدارس التالية بإدارة شمال الإسماعيلية " الجيل الجديد الرسمية لغات _ رياض الأطفال" والجيل الجديد الرسمية لغات _ المرحلة الابتدائية "، والشهيد مصطفى الخياط الرسمية لغات _ المرحلة الإعدادية "، و" أرض الإعلام الرسمية المتميزة لغات _ المرحلة الإعدادية " وفى إدارة جنوب.

كما تم اعتماد مدرسة الحاج عبد الله أبو على تعليم أساسي _ المرحلة الإعدادية، وفى إدارة أبوصوير تم اعتماد مدرسة الإمام مالك _ رياض الأطفال، وفى إدارة القصاصين التعليمية تم اعتماد مدرسة الكوع _ رياض الأطفال، وفى إدارة القنطرة شرق مدرسة عثمان بن عفان الإبتدائية _ رياض الأطفال، وإدارة القنطرة غرب مدرسة العبور الكيلو ١٣ _ رياض الأطفال، وفى إدارة التل الكبير التعليمية تم اعتماد مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية .

تقديم التهنئة لإدارة الجودة

وتقدم وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية بالتهنئة لإدارة الجودة على الجهد المبذول بقيادة الدكتور حافظ حفنى مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية ولجميع العاملين بمدارس محافظة الإسماعيلية التي حصلت على الاعتماد تقديرًا لجهدهم المتميز والعمل الجاد في تفعيل ممارسات الجودة والنهوض بالعملية التعليمية والذي توج بفوز وحصول هذه المدارس على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

اعتماد المدارس الجديدة

جدير بالذكر أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تم إنشاؤها بالقانون رقم (82) لسنة 2006، وهي تُعَد إحدى الركائز الرئيسة للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدي إلى كسب ثقة المجتمع فيها وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليًّـا.

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