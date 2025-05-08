اشتعال أزمة الرسوم القضائية.. شلل يضرب محاكم الاستئناف بالتزامن مع إضراب المحامين.. علام يعلن الاجراءات التصعيدية.. ويمنح مصدري القرار أسبوعا قبل التحرك

بدأ المحامون اليوم الخميس إضرابا عاما أمام محاكم الاستئناف اعتراضا على الرسوم القضائية.

ويتابع عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، سير الإضراب العام عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين.

وأعلنت النقابة العامة للمحامين مجموعة من الإجراءات التصعيدية رفضًا للزيادة الأخيرة للرسوم القضائية التي أقرتها محاكم الاستئناف.

مطالب المحامين بشأن الرسوم القضائية

وقال علام: “لم تسفر الإجراءات الرمزية التي تم اتخاذها حتى اللحظة عن ثمة جديد، ولم تصغ أو تعِ آذان مصدري تلك القرارات لصوت المحامين رغم عدالة مطلبهم”.

إضراب المحامين أمام محاكم الاستئناف

وأكد أنه سيتم الإضراب العام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية اليوم الخميس 8 مايو.

الإجراءات التنظيمية لإضراب المحامين

وأعلنت نقابة المحامين عن الإجراءات التنظيمية للإضراب العام للمحامين عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية اليوم الخميس، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية الأخيرة.

وجاءت قرارات نقابة المحامين كالآتى:

أولًا: الإضراب العام عن الحضور اليوم الخميس الموافق 8 مايو 2025 أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف في جمهورية مصر العربية بالقاهرة وطنطا والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا) بجميع مقارها ومقار مأمورياتها التابعة لها، ولمدة يوم واحد كامل، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون.

إثبات الإضراب بمحاكم الاستئناف

ثانيًا: تكلف جميع مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فريق عمل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف للحضور بموجب تفويض من النقابة الفرعية المعنية للحضور أمام جميع الدوائر، لإثبات الإضراب بمحاضر الجلسات، وإرفاق صورة من قرار مجلس النقابة العامة ومن إخطار النقابة العامة المسلم لرئاسة محكمة الاستئناف الواقعة بدائرته والمعنية بالإضراب.

ثالثًا: يتم موافاة النقابة العامة بالكشوف المعدة للحضور وإثبات الإضراب والمتضمنة أسماء المحامين المفوضين، وصور من التفويضات المسلمة لهم، حتى يتسنى للنقابة العامة المراقبة التامة للتنفيذ الجازم والحازم لقرار الإضراب.

رابعًا: يتولى أعضاء مجالس النقابات الفرعية كل بدائرة اختصاصه إثبات الإضراب أمام دوائر الاستئناف بمقار محاكم الاستئناف والمأموريات التابعة لها، مع المتابعة التامة وحتى نهاية اليوم وبإشراف النقيب الفرعي.

خامسًا: يتم إبلاغ النقابة العامة في حينه وعلى الفور بأسماء المخالفين لقرار الإضراب، حتى يتسنى اتخاذ كافة إجراءات المساءلة التأديبية وتوقيع العقاب التأديبي اللازم.

إجراءات المحامين التصعيدية ضد زيادة الرسوم القضائية

وأعلنت النقابة العامة للمحامين، أنه في حالة عدم التحرك من جهة مصدري القرار لإعادة النظر في قرار الزيادة خلال أسبوع من تاريخ الإضراب الرمزي ستعلن النقابة في اليوم التالي، عن موعد دعوة الجمعية العمومية لمحامي مصر العربية، لرفع الأمر إليها لاتخاذ ما تراه من قرارات.

مناشدة الرئيس للتدخل لحل الأزمة

وناشد عبد الحليم علام نقيب المحامين، الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل "بحكمته المعهودة وحرصه الدائم على مصالح الوطن والمواطنين وإرساء قيم العدل الرفيعة لإنهاء هذه الأزمة، والتوجيه بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح احتكامًا إلى الدستور والقانون وتصحيح ما اعتل واختل من موازين الرسوم القضائية".

زيادة الرسوم القضائية

منذ الإعلان عن الزيادة في الرسوم القضائية اتخذ المحامون موقفًا رافضًا لهذا القرار باعتباره مخالفة صريحة للقانون لا سيما أن مثل هذه الزيادات لابد وأن تصدر بقانون وهو ما لم يحدث في هذه الحالة، القرار الذي قال عنه عبد الحليم علام: مخالف للقانون والدستور نصًا وروحًا.



امتناع المحامين عن توريد الرسوم

إجراءات تصعيدية اتخذتها الجمعية العمومية لنقابة المحامين على مستوى الجمهورية، بداية من اجتماعات طارئة لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، ثم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف، والامتناع عن توريد الرسوم لخزائن المحاكم لعدة أيام، ثم وقفات احتجاجية أمام جميع محاكم الجمهورية، والامتناع عن توريد الرسوم للخزائن أيضًا، ومحاسبة المتقاعسين وغير الملتزمين بهذه القرارات وإحالتهم إلى التأديب، وصولا إلى قرار اليوم بالإضراب العام أمام محاكم الاستئناف.





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