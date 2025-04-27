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سياسة

تحت شعار «التصعيد ما زال مستمرا».. وقفة احتجاجية للمحامين أمام المحاكم اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية

احتجاجات المحامين
احتجاجات المحامين ضد زيادة الرسوم القضائية، فيتو

تنظم نقابات المحامين الفرعية وقفة احتجاجية، غدًا الإثنين، على مستوى مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها، وذلك تحت إشراف عضو كل جزئية وبالتنسيق مع مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.

احتجاجات المحامين على زيادة الرسوم القضائية 

ونبهت النقابات الفرعية على كافة أعضائها، بضرورة الالتزام بكافة قرارات النقابة العامة، الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية، والمشاركة في تنفيذ القرارات تعبيرًا عن الرفض التام لفرض الرسوم غير القانونية.

قرارات مجلس المحامين بشأن الرسوم القضائية 

يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

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