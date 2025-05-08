ضبط شاب متهم بهتك عرض طفل في الشيخ زايد

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على شاب يبلغ من العمر 16 عاما، متهم باستدراج طفل يبلغ من العمر 10 سنوات أعلى سطح منزلهم والتعدي عليه مما تسبب له في أذى عضوي ونفسي، وذلك عقب أن حرر والد الطفل محضر بقسم شرطة الشيخ زايد ضد المتهم، يفيد بإضرار نجله من المتهم الذي ارتكب جريمة هتك عرض المجني عليه.

وأضافت أم الطفل في المحضر أنها اكتشفت الأمر، عندما لاحظت تغيرا مفاجئا في سلوك نجلها، واضطراب شديد يرافقه صراخ أثناء النوم، وبمناقشته كشف لها عن تعرضه لاعتداء جنسي من قبل جارهم، الذي استدرجه إلى سطح العقار وتعدى عليه.

وكان رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد ثان بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا من والد طفل يتهم فيه أحد جيرانهم شاب 16 سنة، بالتعدي على نجله.

وتمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أمام جهات التحقيق، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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