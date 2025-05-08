الخميس 08 مايو 2025
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خارج الحدود

الجيش الباكستاني: تحييد 12 طائرة بدون طيار بالقرب من كراتشي

طائرة بدون طيار،
طائرة بدون طيار، فيتو

أعلن المتحدث العسكري الباكستاني أحمد شريف الشودري تحييد 12 طائرة بدون طيار في مواقع مختلفة على مدار يومين بما في ذلك بالقرب من كراتشي. 

 الحكومة الباكستانية أنها أعطت التفويض للجيش بالرد على الضربة الهندية

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الباكستانية أنها أعطت التفويض للجيش بالرد على الضربة الهندية، داعية المجتمع الدولي لإدراك فداحة التصرف الهندي غير المبرر.

كما أعربت الحكومة الباكستانية عن رفضها القاطع للادعاءات الهندية بوجود معسكرات إرهابية على أراضيها.

ومن جانبه،  قال الجيش الهندي، إن الضربات العسكرية التي شنها على باكستان أمس الأربعاء، استهدفت "معسكرات إرهابية" بحسب زعمه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

الضربة على المقرات استهدفت مواقع بمثابة مراكز تجنيد ومنصات إطلاق ومراكز تلقين

وزعم الجيش الهندي، أن الضربة على المقرات استهدفت مواقع بمثابة مراكز تجنيد ومنصات إطلاق ومراكز تلقين، وتضم أسلحة ومرافق تدريب.

وقال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري: "أظهرت الاستخبارات ومراقبة وحدات الإرهاب المتمركزة في باكستان، أن هجمات أخرى ضد الهند كانت وشيكة، وبالتالي كان من الضروري اتخاذ ضربات استباقية واحترازية".

وتبادلت الهند وباكستان إطلاق المدفعية الثقيلة على طول حدودهما المتنازع عليها في كشمير الأربعاء في تصعيد كبير بين الجارتين المسلحتين نوويا.

 شنت نيودلهي ضربات صاروخية

واندلعت الأزمة الأخيرة، بعد أن شنت نيودلهي ضربات صاروخية على منافستها، وأفادت التقارير لاحقا بوقوع وفيات على الجانبين.

وتتهم نيودلهي باكستان بدعم الهجوم الأكثر دموية منذ سنوات على المدنيين في الجزء الذي تديره الهند من كشمير في 22 أبريل، والذي قتل فيه 26 رجلًا.

بينما رفضت إسلام آباد هذه التهمة وقالت أنها غير متورطة في أي من هذا.

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