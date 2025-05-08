الخميس 08 مايو 2025
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ضبط 10 أطنان هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية

ضبط هياكل دواجن غير
ضبط هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية، فيتو

 تمكنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية من ضبط 10 أطنان هياكل دواجن مجهولة المصدر داخل حاويات بجوار مصنع لحوم بالخانكة، وتبين عدم استيفاء المصنع للاشتراطات الصحية، كما تبين عدم حمل العاملين به للشهادات الصحية الخاصة بمتداولي الأغذية، وتلاحظ أيضا أنها داخل شكائر غير مدون عليها عنوان الذبح والتجهيز.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وعرضهم على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وسحب عينات من الصنف وإرسالها للمعامل المركزية.

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حريق داخل مصنع بلاستيك فى القليوبية

ضبط 10 أطنان هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية 

 تأتي الحملة بناء على تعليمات الدكتورة لمياء عطية وكيل مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بمشاركة مباحث التموين بالقليوبية ومجلس مدينة الخانكة.

شكائر هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي 

توجهت الحملة إلى مركز الخانكة القليوبية  للتفتيش على أحد المصانع التي وجدوا بجوارها أرض فضاء بها حاويات بداخلها شكائر من هياكل الدواجن بعضها ليس عليها بيانات حول تاريخ الإنتاج والصلاحية وبالفحص الظاهري تبين وجود سوائل وعلامات تجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط  هياكل دواحن غير صالحة للاستهلاك الادمي بالقليوبية،فيتو
ضبط  هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية،فيتو
ضبط  هياكل دواحن غير صالحة للاستهلاك الادمي بالقليوبية،فيتو
ضبط  هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية،فيتو
ضبط  هياكل دواحن غير صالحة للاستهلاك الادمي بالقليوبية،فيتو
ضبط  هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية،فيتو
ضبط  هياكل دواحن غير صالحة للاستهلاك الادمي بالقليوبية،فيتو
ضبط  هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية،فيتو
ضبط  هياكل دواحن غير صالحة للاستهلاك الادمي بالقليوبية،فيتو
ضبط  هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية،فيتو
ضبط  هياكل دواحن غير صالحة للاستهلاك الادمي بالقليوبية،فيتو
ضبط  هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية،فيتو
ضبط  هياكل دواحن غير صالحة للاستهلاك الادمي بالقليوبية،فيتو
ضبط  هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية،فيتو
ضبط  هياكل دواحن غير صالحة للاستهلاك الادمي بالقليوبية،فيتو
ضبط  هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية،فيتو
ضبط  هياكل دواحن غير صالحة للاستهلاك الادمي بالقليوبية،فيتو
ضبط  هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية،فيتو

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الطب البيطري بالقليوبية مباحث التموين بالقليوبية مديرية الطب البيطري بالقليوبية مدينة الخانكة محافظ القليوبية

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