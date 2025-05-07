الأربعاء 07 مايو 2025
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محافظات

حريق داخل مصنع بلاستيك فى القليوبية

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق بالقليوبية،فيتو

أمرت نيابة القليوبية بانتداب المعمل الجنائي في واقعة حريق شب في مصنع بلاستيك داخل قرية الخرقانية التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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السيطرة على حريق شب في مصنع بلاستيك بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل مصنع البلاستيك بقرية الخرقانية بمدينة القناطر الخيرية.


انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية وتبين من المعاينة الأولية والتحريات نشوب حريق داخل مصنع للبلاستيك بقرية الخرقانية وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

السيطرة علي حريق بالقليوبية،فيتو
السيطرة علي حريق بالقليوبية،فيتو
السيطرة علي حريق بالقليوبية،فيتو
السيطرة علي حريق بالقليوبية،فيتو
السيطرة علي حريق بالقليوبية،فيتو
السيطرة علي حريق بالقليوبية،فيتو

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