وزع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، ملابس الإحرام على حجاج بيت الله الحرام من المُتقدمين لحج الجمعيات التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، حيث شمل هذا التكريم ٤٩٥ حاجًا وحاجة مقسمين على ثلاثة مستويات الأول ٩٠ حاج وحاجه، والثاني ١٣٥ حاج وحاجه، والثالث ٢٧٠ حاج وحاجه، من مُختلف أنحاء المحافظة.

محافظ القليوبية يُسلِم ملابس الإحرام لحجاج الجمعيات الأهلية

جاء ذلك خلال احتفالية بهيجة شهدت حضور اللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والأستاذة أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالقليوبية، والشيخ ياسر غياتي وكيل وزارة أوقاف القليوبية، مصطفي فرج الممثل القانوني لمدارس الشبان العالمية وعضو بعثة الحج والحاج جمال عزب رئيس جمعية تيسير الحج والعمرة بالقليوبية، وعددً من القيادات التنفيذية والشعبية.

وفي كلمته قدّمَ "محافظ القليوبية" خالص تهانيه القلبية للحجاج الفائزين، مُشيرًا إلى حرصه على مُشاركة الحجيج هذه الفرحة، مُطالبًا إياهم بأن يمتثلوا لتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة، وتنفيذ كافة الإجراءات والإرشادات التى تُقرها التوعية الصحية بالمملكة العربية السعودية، مُوضحًا أنهم سيكونوا سفراء لبلدهم طوال الفترة التي يقضونها بالأراضي المُقدسة حتى عودتهم إلى أرض الوطن بسلامة الله، لافتًا إلى أن هذا العدد من الحجاج يُمثل الدفعة الأولى وسيتبعُها دفعات أخرى لضمان إستفادة جميع المستحقين من هذا الدعم.

محافظ القليوبية، مديرية التضامن الإجتماعي تقوم بدور حيوي في خدمة المواطنين

أضاف "محافظ القليوبية" أن مديرية التضامن الإجتماعي تقوم بدور حيوي في خدمة المواطنين وتلبية إحتياجاتهم، وأن هذا التعاون المُثمر بين المحافظة والمديرية يهدُف إلى تحقيق التكامل في تقديم أفضل الخدمات لأهالي القليوبية، لافتا إلى توفير كل سُبل الراحة للحجاج وتقديم كل الخدمات لهم، موجهًا مرافقى بعثة الحج الرسمية بتقديم كل العناية والرعاية للحجاج خلال أداء شعائر الحج والعودة إلى أرض الوطن سالمين.

وقد تجسدت في هذه اللحظات روحانية عظيمة، حيث ارتسمت على وجوه الحجاج مشاعر الفرحة والإمتنان لهذا الدعم الكريم الذي يُمثل لهم خطوة هامة نحو تحقيق أمنيتهم الغالية بزيارة الأراضي المُقدسة وأداء مناسك الحج، فيما عبر الحجاج عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمحافظ القليوبية على هذه اللفتة الإنسانية النبيلة التي تعكس إهتمامه البالغ بأبناء المحافظة وتيسير سُبل الخير لهم.

هذا وبدورها أعربت وكيلة وزارة التضامن الإجتماعي بالقليوبية، عن خالص شكرها وتقديرها لمعالي محافظ القليوبية على دعمه المُستمر لبرامج وأنشطة المديرية، مؤكدةً أن هذا الدعم يُساهم بشكل كبير في تمكين الأسر الأكثر إحتياجًا وتلبية طموحاتهم، كما أوضحت أن توزيع ملابس الإحرام يأتي ضمن سلسلة من المُبادرات التي تهدُف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الحجاج وتوفير إحتياجاتهم الأساسية قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة.

وقد تضمن الاحتفال كلمات معبرة من عدد من الحجاج الذين عبروا عن سعادتهم الغامرة بهذا التكريم، مؤكدين أن هذه المبادرة الطيبة تزيد من حماسهم وشوقهم لأداء مناسك الحج، كما دعوا الله عز وجل أن يجزي محافظ القليوبية وجميع القائمين على هذا العمل خير الجزاء، وفي ختام الإحتفال تمنى محافظ القليوبية لجميع الحجاج حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وعودة ميمونة إلى أرض الوطن بكل سلام، مؤكدًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كل ما يلزم لخدمة أبنائها وتيسير أمورهم.

القرعة العلنية للحج العام ١٤٤٦ هـ ٢٠٢٥م

الجدير بالذكر أنه تم اختيار الفائزين ضمن القرعة العلنية لهذا العام ١٤٤٦ هـ ٢٠٢٥م، والتي نظمتها وزارة التضامن الإجتماعي مُمثلة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وذلك بعد إعلان الفائزين بقرعة الحج من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، حيث ظهرت نتيجة القرعة بإختيار عدد ٤٩٥ حاجًا وحاجة على مستوى محافظة القليوبية، كما تم إختيار ١١ مشرف منهم ١٠ مشرفين من الجمعيات ومشرف من الجهة الإدارية التضامن الإجتماعي، من المتقدمين للإشراف على الحج مما تنطبق عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

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