إصابة شخصين في اصطدام " تريلا" بتروسيكل على الطريق الغربي بالفيوم

أصيب شخصين في حادث تصادم تروسيكل، وسيارة نقل ثقيل " تريلا "، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج.

تصادم علي الطريق الغربي

تلقى اللواء احمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم تروسكل وسيارة نقل ثقيل " تريلا "، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي موقع البلاغ، وتبين إصابة شابين بسبب تصادم تروسيكل وسيارة نقل، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وكتابة تقرير بحالة كل مركبة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة، وتولي التحقيق.

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