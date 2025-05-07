إخماد حريق داخل شقة سكنية بمدينة إبشواي في الفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من إخماد حريق شب فى إحدى الشقق السكنية بالدور الخامس بأحد الأبراج السكنية بشارع المدارس بدائرة مركز شرطة إبشواي، قبل أن تمتد السنة اللهب الي باقي الوحدات السكنية، دون وقوع إصابات بشرية.

إخماد حريق شب في وحدة سكنية

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة إبشواي يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق بأحد الأبراج السكنية، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، مدعمة بسيارات الإسعاف تحسبًا لوجود أي مصابين باختناق أو حروق جراء الحريق، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل أن تمتد إلى الشقق أو العقارات المجاورة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية، وأسفر الحريق عن تفحم محتويات المنزل من أثاث وأجهزة كهربائية، وتبين من المعاينة الأولية أن ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية تسبب في اشتعال النيران في أثاث المنزل.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم بمركز شرطة إبشواي، وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير حرائق، لمعرفة أسباب الحريق، وتولي التحقيق.

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