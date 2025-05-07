الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إخماد حريق داخل شقة سكنية بمدينة إبشواي في الفيوم

سيارة إطفاء، فيتو
سيارة إطفاء، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم،  من إخماد حريق شب فى إحدى الشقق السكنية بالدور الخامس بأحد الأبراج السكنية بشارع المدارس بدائرة مركز شرطة إبشواي، قبل أن تمتد السنة اللهب الي باقي الوحدات السكنية، دون وقوع إصابات بشرية.

إخماد حريق شب في وحدة سكنية

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة إبشواي يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق بأحد الأبراج السكنية، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، مدعمة بسيارات الإسعاف تحسبًا لوجود أي مصابين باختناق أو حروق جراء الحريق، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل أن تمتد إلى الشقق أو العقارات المجاورة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية، وأسفر الحريق عن تفحم محتويات المنزل من أثاث وأجهزة كهربائية،  وتبين من المعاينة الأولية أن ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية  تسبب في اشتعال النيران في أثاث المنزل.

 

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على طريق "الفيوم - بني سويف"

تجديد حبس شاب بتهمة معاشرة ابنة شقيقه بالفيوم

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم بمركز شرطة إبشواي، وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير حرائق، لمعرفة أسباب الحريق، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اسباب الحريق اشتعال النيران الحماية المدنية السيطرة علي الحريق بمحافظة الفيوم حريق في وحدة سكنية شرطة أبشواى غرفة عمليات شرطة النجدة مركز شرطة أبشواى

مواد متعلقة

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على طريق "الفيوم - بني سويف"

تجديد حبس شاب بتهمة معاشرة ابنة شقيقه بالفيوم

إصابة 13 عاملا في حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم

العشق الممنوع وراء واقعة العثور على جثة فتاة مجهولة بالفيوم

الأكثر قراءة

من يملك الرصيف؟ هل يكشف حادث تريلا القطامية المسكوت عنه في مخالفات معارض السيارات؟

هل تفكر الحكومة في سحب مشروع قانون الإيجار القديم؟، مدبولي يحسم الجدل

أقوى رسائل السيسي عن دير سانت كاترين وتعدد الأديان في مصر

مدبولي عن قانون الإيجار القديم: الموقف متشابك ومعقد

شاهد الظهور الأول لـ أيمن الرمادي داخل الزمالك

منصب جديد لـ عبد الواحد السيد في الزمالك

السيسي: ملتزمون بالحفاظ على دير سانت كاترين ولا يستطيع أحد أن يمسه

لحظة اصطدام تريلا بمعرض سيارات وتحطم 11 مركبة جديدة بالقطامية (فيديو)

خدمات

المزيد

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

الهند V.S باكستان.. مقارنة بين القدرات العسكرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفهد في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

10 ذنوب ومعاصي تسبب ضيق الرزق

هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟

المزيد
الجريدة الرسمية