الأربعاء 07 مايو 2025
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محافظات

تجديد حبس هاكر بتهمة اختراق حسابات أشخاص بالفيوم

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الفيوم، حبس شاب يعمل بالقرية الذكية مقيم بإحدى قرى الفيوم، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتهكير  حسابات بعض المواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي وإرسال رسائل خادشة للحياء علي تطبيقي واتساب والماسنجر.

حكاية هكر يبتذ بعض المواطنين

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى بلاغات من بعض المواطنين، تفيد بان  "ط أ م " موظف بالقرية الذكية،  هكر حساباتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل مخلة عبر تطبيق واتساب والماسنجر، وأحال مدير الأمن البلاغات لقسم تكنولوجيا المعلومات. ومكافحة الجريمة الالكترونية، وتبين أن وراء جرائم الابتزاز والتشهير شاب يعمل بالقرية الذكية، ويقيم بقرية العدوة التابعة لمركز الفيوم، وأثبتت من خلال وسائل الاتصال الخاصة بهم أن المتهم  هكر حسابات المواطنين على موقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك، واخترق حسابات الواتساب، مستغلا عمله بالقرية الذكية ووشهر بهم من خلال صفحات وهمية خاصة به، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة المختصة، القبض القي القبض علي المتهم، وبحوزته أجهزة المحمول الخاصة به التى استخدمها في التشهير بالمواطنين والخوض فى سمعة زوجاتهم.

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وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقرر وكيل النيابة حبسه 4 ايام علي ذمة التحقيق، حددها قاضي المعارضات اليوم الاربعاء، 15 يوما

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