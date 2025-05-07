الأربعاء 07 مايو 2025
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حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على طريق "الفيوم - بني سويف"

مستشفى الفيوم العام،
مستشفى الفيوم العام، فيتو

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل، على طريق الفيوم -  بني سويف، بالقرب من كوبري طريق اسيوط الغربي باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

تصادم علي طريق الفيوم – بني سويف

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يقيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، على طريق الفيوم بني سويف، بالقرب من كوبري الطريق الغربي، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 9 أشخاص، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

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وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل بحالة كل سيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بكل مركبة، وتولي التحقيق.

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