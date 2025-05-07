أخبار الرياضة اليوم: تشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك.. منتخب الشباب يتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا.. واشتعال صراع الهبوط في الدوري المصري

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في “فيتو" لعل أبرزها:

أعلن نادي الزمالك، تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعد فسخ عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو بالتراضي.

وقاد أيمن الرمادي تدريبات الزمالك اليوم، بعد الاتفاق معه على كافة تفاصيل تدريب القلعة البيضاء.

وضم الجهاز الفني الجديد للزمالك كلا من:

أيمن الرمادي مدير فني

وائل القباني مدير كرة

أيمن عبد العزيز مدرب عام

أحمد سمير مدرب مساعد

حازم إمام مدرب مساعد

عماد المندوه مدرب حراس المرمى

ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال

محمد علاء محلل الأداء

فيما تقرر استمرار الجهازين الطبي والإداري للفريق خلال الفترة المقبلة.

حجز منتخب مصر للشباب رسميا بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر وتستمر منافساتها حتى الثامن عشر من شهر مايو الجاري.

وتأكد تأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي ضمن أفضل فريقين احتلال المركز الثالث، في المجموعات الثلاث بعد أن خسر منتخب تونس أمام المغرب اليوم الأربعاء 3-1 وتجمد رصيده عند 3 نقاط، وتوديعه منافسات البطولة بشكل رسمي، في حين يملك منتخب مصر في رصيده أربع نقاط ويحتل حاليا المركز الثاني بعد إلغاء نتائج منتخب تنزانيا متذيل الترتيب حاليا بدون نقاط.

ينتظر منتخب مصر مباراتي الجولة الأخيرة في مجموعته يوم الجمعة المقبل، حيث تحددان فقط، ما إذا كان سيتأهل كوصيف للمجموعة أم سيتأهل كأفضل توالت.

في حال فوز منتخب زامبيا على جنوب افريقيا سيترفع رصيد المنتخب الزامبي لـ5 نقاط ويتصدر المجموعة الأولى، فيما يحتل منتخب مصر وصافة المجموعة ب4 نقاط وسيراليون ثالثا بأربع نقاط، فيما يودع جنوب افريقيا البطولة لأنه سيتراجع للمركز الرابع بثلاث نقاط فقط

استقبل النادي الأهلي اليوم وفدًا من السفارة الأمريكية ترأسه روبين هاروتينيان، الوزير المفوض لشؤون الدبلوماسية العامة بسفارة الولايات المتحدة، برفقة كل من: توم تانر نائب المتحدث باسم السفارة، وماري كاثرين نائبة الملحق الثقافي، وسارة مسعد، وأحمد لطفي، ومحمود رحيم من القسم الثقافي بالسفارة.

كان على رأس المستقبلين من النادي المهندس خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس النادي «أمين الصندوق»، ومعه كل من جمال جبر مدير الإعلام، وخالد مرسي مدير مقر الجزيرة، وأمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ونيرة علي مدير عام التسويق بالشركة، وشريف فؤاد المستشار الإعلامي لمجلس الإدارة.

جاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز سبل التعاون على هامش مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام بالولايات المتحدة في يونيو المقبل.



أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن فك الارتباط مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي بين الطرفين.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر للبرتغالي جوزيه بيسيرو وجهازه المعاون على الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه مسؤولية قيادة الفريق.

وأعرب مجلس إدارة النادي عن خالص أمنياته بالتوفيق للمدير الفني البرتغالي في خطوته المقبلة.

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، القرار الوزاري رقم 365 لسنة 2025 بشأن إصدار لائحة الكوادر العاملة في المجال الرياضي وضوابط التفرغات للرياضيين والعاملين بالمجال الرياضي، وتم نشر القرار في عدد اليوم من جريدة الوقائع المصرية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أن القرار في إطار حرص الدولة على تنظيم عمل الكوادر الرياضية وتوحيد الضوابط والمعايير التي تحكم التفرغات الرياضية، بما يسهم في ضبط الأداء الاحترافي للرياضيين والمدربين والإداريين، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل الرياضي والالتزامات الوظيفية أو التعليمية، في ضوء في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط وحوكمة الأداء المالي والإداري بكافة مفردات المنظومة الرياضية.

وتحدد اللائحة آليات اعتماد الكوادر العاملة في المجال الرياضي، والفئات المستفيدة من التفرغات، وشروط وضوابط منحها، بما يضمن الشفافية والعدالة وتحقيق أقصى استفادة من الطاقات والكفاءات داخل المنظومة الرياضية.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، تعيين عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم، في منصب نائب المشرف العام على الكرة بقطاع الناشئين.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد وافق على قبول اعتذار عبد الواحد السيد عن عدم الاستمرار في منصب مدير الكرة.

وتقدم عبد الواحد السيد باعتذار لمجلس إدارة نادي الزمالك عن عدم الاستمرار في منصبه.

حقق فريق إنبي فوزا ثمينا على مضيفه الإسماعيلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

في الدقيقة 75، أحرز أحمد كالوشا هدف فوز إنبي بعد ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها محمد شريف حتحوت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها كالوشا برأسية سكنت الشباك، ليخطف لفريقه 3 نقاط غالية في صراع الهبوط.

حقق فريق مودرن سبورت، فوزا مهما على نظيره الجونة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب خالد بشارة بالجونة، ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري.

وسيطر الجونة على مجريات الأمور مستغلا عاملي الأرض والجمهور، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، خطف مودرن سبورت هدف الفوز في الدقيقة 63 عن طريق محمد هلال، بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء فشل دفاع الجونة في إبعادها لتصل إلى محمد هلال الذي سدد رأسية سكنت الشباك، ليخطف لفريقه 3 نقاط ثمينة.

قاد أيمن الرمادي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مران اليوم الأربعاء على ملعب النادي؛ استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد أعلن اليوم التعاقد مع أيمن الرمادي لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم، خلفًا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وشهد المران تواجد وائل القباني مدير الكرة الجديد، وباقي أعضاء الجهاز الفني للفريق.

علق مسئولو وزارة الشباب والرياضة، على اختيار مجلة ناشيونال جيوجرافيك، نصف ماراثون الأهرامات، في المركز الأول في قائمتها لأروع مسارات الجري حول العالم.

ويُقام ماراثون الأهرامات سنويًا تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة، وبتنظيم احترافي من فريق تراي فاكتوري، ويعد أحد أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة، حيث يجذب آلاف العدائين من مختلف دول العالم لخوض تجربة جري استثنائية بجوار أهرامات الجيزة، أحد أعظم المعالم الأثرية في التاريخ الإنساني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.