الأربعاء 07 مايو 2025
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رياضة

منصب جديد لـ عبد الواحد السيد في الزمالك

عبد الواحد السيد
عبد الواحد السيد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، تعيين عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم، في منصب نائب المشرف العام على الكرة بقطاع الناشئين.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد وافق على قبول اعتذار عبد الواحد السيد عن عدم الاستمرار في منصب مدير الكرة.

وتقدم عبد الواحد السيد باعتذار لمجلس إدارة نادي الزمالك عن عدم الاستمرار في منصبه.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك الاستفادة من خبرات عبد الواحد السيد الكبيرة للعمل في قطاع الناشئين، لتقديم الإضافة المأمولة في القطاع الذي يمثل عنصر المستقبل بنادي الزمالك.

 

وائل القباني مديرا للكرة في الزمالك خلفا لـ عبد الواحد 

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك  برئاسة حسين لبيب تعيين وائل القباني مديرًا للكرة خلفًا لعبد الواحد السيد.

ومن المقرر أن يبدأ وائل القباني مهام عمله بداية من اليوم الأربعاء. 

 

الزمالك يعلن رسميا تولي أيمن الرمادي تدريب الفريق لنهاية الموسم

وتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مع أيمن الرمادي المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري.

ووقع أيمن الرمادي على عقود تدريب الزمالك في جلسة جمعته مع مسؤولي النادي، ليبدأ اليوم مهام عمله رسميًا مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 الزمالك يعلن رحيل بيسيرو 

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عن فك الارتباط مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي بين الطرفين.

وفي السطور التالية نستعرض أرقام بيسيرو مع الزمالك في ظل استقرار الإدارة على توجيه الشكر له.

أرقام بيسيرو مع الزمالك 

وخاض الزمالك تحت قيادة بيسيرو 17 مباراة حقق خلالها 7 فوز و8 تعادل وخسر في مباراتين.

وودع بيسيرو بطولتي الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر، فيما ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز، حيث أن الفارق مع المتصدر فريق بيراميدز أصبح 7 نقاط قبل 4 جولات من النهاية.

بينما قاد بيسيرو فريق الزمالك للتأهل لنهائي كأس مصر، والذي يواجه فيه نظيره بيراميدز.

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