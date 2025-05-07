الرمادي يقود تدريب الزمالك استعدادا لمواجهة سيراميكا بالدوري

قاد أيمن الرمادي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مران اليوم الأربعاء على ملعب النادي؛ استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد أعلن اليوم التعاقد مع أيمن الرمادي لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم، خلفًا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وشهد المران تواجد وائل القباني مدير الكرة الجديد، وباقي أعضاء الجهاز الفني للفريق.

وبدأ المران بفقرة فنية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا للمباراة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يعلن رسميا تولي أيمن الرمادي تدريب الفريق لنهاية الموسم

وتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مع أيمن الرمادي المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري.

ووقع أيمن الرمادي على عقود تدريب الزمالك في جلسة جمعته مع مسئولي النادي، ليبدأ اليوم مهام عمله رسميًا مع الفريق.

أيمن الرمادي في نادي الزمالك

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن التشكيل الكامل للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة أيمن الرمادي.

وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالي:

أيمن الرمادي مدير فني

وائل القباني مدير كرة



أيمن عبد العزيز مدرب عام

أحمد سمير مدرب مساعد

حازم إمام مدرب مساعد

عماد المندوه مدرب حراس المرمى



ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال

محمد علاء محلل الأداء

فيما تقرر استمرار الجهازين الطبي والإداري للفريق خلال الفترة المقبلة.

عبد الواحد السيد يعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الزمالك

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك على قبول اعتذار عبد الواحد مدير الكرة عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة الحالية.

وتقدم عبد الواحد السيد باعتذار لمجلس إدارة نادي الزمالك عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الساعات القليلة الماضية.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك الاستفادة من خبرات عبد الواحد السيد الكبيرة للعمل في قطاع الناشئين، لتقديم الإضافة المأمولة في القطاع الذي يمثل عنصر المستقبل بنادي الزمالك.

الزمالك يعلن رحيل بيسيرو

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد اعلن عن فك الارتباط مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي بين الطرفين.

وفي السطور التالية نستعرض أرقام بيسيرو مع الزمالك في ظل استقرار الإدارة على توجيه الشكر له.

أرقام بيسيرو مع الزمالك

وخاض الزمالك تحت قيادة بيسيرو 17 مباراة حقق خلالها 7 فوز و8 تعادل وخسر في مباراتين.

وودع بيسيرو بطولتي الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر، فيما ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز، حيث أن الفارق مع المتصدر فريق بيراميدز أصبح 7 نقاط قبل 4 جولات من النهاية.

بينما قاد بيسيرو فريق الزمالك للتأهل لنهائي كأس مصر، والذي يواجه فيه نظيره بيراميدز.

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