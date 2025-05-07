الدوري المصري، إنبي يضع الإسماعيلي في ورطة بعد الفوز بهدف كالوشا

الدوري المصري، حقق فريق إنبي فوزا ثمينا على مضيفه الإسماعيلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

سيطر الإسماعيلي على مجريات الأمور مبكرا مستغلا عاملي الأرض والجمهور، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب أغلب دقائق الشوط، حيث فشل كلا الفريقين في الوصول إلى مرمى الآخر، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء إنبي وهدد مرمى الإسماعيلي في أكثر من مناسبة كان أخطرها في الدقيقة 70 بعد تسديدة على الطائرة من أحمد كالوشا من داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 75، أحرز أحمد كالوشا هدف فوز إنبي بعد ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها محمد شريف حتحوت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها كالوشا برأسية سكنت الشباك، ليخطف لفريقه 3 نقاط غالية في صراع الهبوط.

وفشل الإسماعيلي في استغلال إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره، لتتعقد آمال الدراويش بعد فوز مودرن على الجونة اليوم، وفوز إنبي المنافس على الهبوط.

ترتيب الإسماعيلي وإنبي في الدوري المصري

بتلك النتيجة يرتفع رصيد إنبي بقيادة حمزة الجمل، إلى 21 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب مجموعة الهبوط من الدوري المصري، ويبتعد عن مراكز الهبوط التي يتواجد فيها غزل المحلة والإسماعيلي ومودرن، حيث لعب الفريق البترولي 4 مباريات في مجموعة الهبوط فاز في 3 على مودرن سبورت 2-1 وعلى غزل المحلة والإسماعيلي بهدف نظيف وخسر مباراة واحدة أمام الجونة بهدف دون رد.

فيما يحتل الإسماعيلي بقيادة تامر مصطفى، المركز الثامن وقبل الأخير في جدول ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري، بعدما لعب 5 مباريات في مجموعة الهبوط، حقق خلالها فوزا واحدا على طلائع الجيش بهدف دون رد وتعادل في مباراتين مع الاتحاد السكندري بدون أهداف ومع سموحة بهدف لكل منهما، وخسر مباراتين أمام زد إف سي بهدفين نظيفين وأمام إنبي بهدف نظيف.

تشكيل الإسماعيلي أمام إنبي في الدوري المصري

ضم تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام إنبي في الدوري المصري كلا من:

حراسة المرمى: أحمد عادل.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد عمار، محمد نصر.

خط الوسط: محمد وجدي، هشام محمد، محمد بيومي.

خط الهجوم: مروان حمدي، إريك تراوري، نادر فرج.

تشكيل إنبي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

فيما جاء تشكيل إنبي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: محمد حامد، أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، مصطفى دويدار.

خط الوسط: مودي ناصر، أحمد العجوز، زياد كمال.

خط الهجوم: رفيق كابو، محمد حتحوت، أحمد أوفا.

أدار المباراة تحكيميا محمود بسيوني ويساعده يوسف البساطي وأحمد توفيق طلب ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم فيديو وشهاب راشد مساعد حكم فيديو.

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