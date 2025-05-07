وزارة الشباب تصدر لائحة الكوادر العاملة بالمجال الرياضي وضوابط التفرغات

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، القرار الوزاري رقم 365 لسنة 2025 بشأن إصدار لائحة الكوادر العاملة في المجال الرياضي وضوابط التفرغات للرياضيين والعاملين بالمجال الرياضي، وتم نشر القرار في عدد اليوم من جريدة الوقائع المصرية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أن القرار في إطار حرص الدولة على تنظيم عمل الكوادر الرياضية وتوحيد الضوابط والمعايير التي تحكم التفرغات الرياضية، بما يسهم في ضبط الأداء الاحترافي للرياضيين والمدربين والإداريين، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل الرياضي والالتزامات الوظيفية أو التعليمية، في ضوء في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط وحوكمة الأداء المالي والإداري بكافة مفردات المنظومة الرياضية.

وتحدد اللائحة آليات اعتماد الكوادر العاملة في المجال الرياضي، والفئات المستفيدة من التفرغات، وشروط وضوابط منحها، بما يضمن الشفافية والعدالة وتحقيق أقصى استفادة من الطاقات والكفاءات داخل المنظومة الرياضية.

كما وضعت اللائحة ضوابط ومعايير دقيقة لتعيين المديرين والإداريين والتنفيذيين في مختلف القطاعات الرياضية، ومدربي المنتخبات الوطنية والكوادر الفنية والإدارية والطبية، بما يضمن الكفاءة والشفافية والتخصص، ورفع الأداء المؤسسي داخل الهيئات والاتحادات والمنتخبات الوطنية.

وفي هذا السياق، تؤكد وزارة الشباب والرياضة أن هذه الخطوة تأتي في ضوء استراتيجية التطوير المؤسسي والتشريعي التي تنتهجها الوزارة، دعمًا لجهود تمكين الكوادر الرياضية وتأهيلها، وتماشيًا مع توجهات الدولة بدعم الرياضة كأحد روافد التنمية الشاملة.

أول تعليق من الرياضة على تصدر ماراثون الأهرامات أروع مسارات الجري في العالم

فيما علق مسئولو وزارة الشباب والرياضة، على اختيار مجلة ناشيونال جيوجرافيك، نصف ماراثون الأهرامات، في المركز الأول في قائمتها لأروع مسارات الجري حول العالم.

ويُقام ماراثون الأهرامات سنويًا تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة، وبتنظيم احترافي من فريق تراي فاكتوري، ويعد أحد أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة، حيث يجذب آلاف العدائين من مختلف دول العالم لخوض تجربة جري استثنائية بجوار أهرامات الجيزة، أحد أعظم المعالم الأثرية في التاريخ الإنساني.

ماراثون الأهرامات يتصدر قائمة أروع مسارات الجري في العالم

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: “نفخر بهذا التقدير العالمي الذي يعكس تميز ماراثون الأهرامات وتفرده كمزيج بين الرياضة والتاريخ”.

ماراثون الأهرامات يتصدر قائمة أروع مسارات الجري في العالم

وأضاف: “يأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز السياحة الرياضية وجذب الفعاليات العالمية، حيث شهدت السنوات الأخيرة نقلة نوعية في مجال تنظيم الفعاليات الكبرى والسياحة الرياضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى هذا القطاع اهتمامًا بالغًا ضمن رؤية شاملة لتعظيم دور الرياضة في دعم الاقتصاد الوطني والترويج لمصر عالميًا كوجهة آمنة ومتميزة للأحداث الرياضية والسياحية”.

ماراثون الأهرامات يتصدر قائمة أروع مسارات الجري في العالم

وتابع أشرف صبحي: "تسعى الوزارة بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية، إلى توسعة مسار الماراثون ليصل إلى 42 كيلومترًا، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز من مكانة الماراثون على الساحة العالمية في النسخة الثامنة 2026".

ماراثون الأهرامات يتصدر قائمة أروع مسارات الجري في العالم

وأكد أن هذا التصنيف يعكس الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية الرياضية وتنظيم فعاليات بمعايير عالمية، تبرز الوجه الحضاري لمصر.

ماراثون الأهرامات يتصدر قائمة أروع مسارات الجري في العالم

وأضاف الوزير: "هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون استمر على مدار 6 سنوات و6 نسخ متتالية مع فريق تراي فاكتوري، والذين لعبوا دورًا محوريًا في تطوير الماراثون وتنظيمه بمعايير عالمية تواكب الأحداث الرياضية الدولية".

ماراثون الأهرامات يتصدر قائمة أروع مسارات الجري في العالم

وقالت ناشيونال جيوجرافيك في تقريرها إن نص ماراثون الأهرامات لا يقدم فقط مسارًا رياضيًا مميزًا، بل يتيح للمشاركين فرصة نادرة للجري وسط واحدة من عجائب الدنيا القديمة، ما يمنح الحدث طابعًا أسطوريًا يتجاوز الرياضة إلى تجربة ثقافية وروحية مبهرة.

ويشتمل الحدث على عدة سباقات تناسب مختلف المستويات، بما في ذلك سباقات لمسافات 5 كيلومترات و10 كيلومترات ونصف ماراثون، ما يعزز من شمولية الماراثون ويجعله مناسبًا لكافة الأعمار والمستويات البدنية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز السياحة الرياضية وجذب الفعاليات العالمية

ويواصل ماراثون الأهرامات ترسيخ مكانته كحدث رياضي عالمي، ومصدر فخر وطني، يجمع بين شغف الرياضة وروعة التاريخ المصري القديم.

ماراثون الأهرامات في مصر يحتل المركز الأول عالميا كأروع مسار جري

وصنفت مجلة ناشيونال جيوجرافيك ماراثون الأهرامات كـ"أروع مسار جري في العالم"، متفوقًا على أشهر مسارات الجري في أوروبا وأمريكا وآسيا.

ويقام ماراثون الأهرامات سنويًّا في منطقة الأهرامات بالجيزة، حيث يجري آلاف العدائين من مختلف أنحاء العالم وسط خلفية بانورامية فريدة تضم أهرامات الجيزة الثلاثة: خوفو، خفرع، ومنقرع، في مشهد يمزج بين الرياضة والتاريخ والحضارة الإنسانية.

تجربة استثنائية للعدّائين والزوار

ويعد الماراثون تجربة استثنائية للعدّائين المحترفين والهواة على حد سواء، حيث لا تقتصر المشاركة فيه على التحدي البدني فقط، بل تتضمن أيضًا جولة ثقافية فريدة في أحد أعظم مواقع التراث العالمي.

وتساهم هذه الفعالية في تنشيط السياحة الرياضية والثقافية في مصر، وتقديم صورة حضارية حديثة عن الدولة.

السباق يجمع بين الرياضة والتاريخ

وقالت ناشيونال جيوجرافيك في تقريرها إن "ماراثون الأهرامات يقدم تجربة لا مثيل لها، حيث يركض المشاركون في قلب التاريخ، محاطين بأعظم إنجازات البشرية، مما يجعل من الحدث مزيجًا مثاليًا بين اللياقة البدنية والثقافة العريقة".

اهتمام عالمي ومشاركة واسعة

وشهد الماراثون في دورته الأخيرة مشاركة أكثر من 10 آلاف عدّاء من أكثر من 80 دولة، في سباقات مختلفة تشمل 5 كيلومترات، 10 كيلومترات، ونصف ماراثون (21 كم)، ما يعكس الإقبال الكبير والاهتمام الدولي بالحدث.

مصر على خارطة السياحة الرياضية العالمية

ويعكس هذا التصنيف العالمي لماراثون الأهرامات قدرة مصر على تنظيم فعاليات رياضية عالمية المستوى، ويعزز مكانتها كوجهة مفضلة للسياحة الرياضية، في ظل رؤية الدولة لتطوير قطاع السياحة وتنويع مصادر الدخل القومي.

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