بعد وداع تونس، منتخب مصر يتأهل رسميا لربع نهائي أمم أفريقيا للشباب

حجز منتخب مصر للشباب رسميا بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر وتستمر منافساتها حتى الثامن عشر من شهر مايو الجاري.

وتأكد تأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي ضمن أفضل فريقين احتلال المركز الثالث، في المجموعات الثلاث بعد أن خسر منتخب تونس أمام المغرب اليوم الأربعاء 3-1 وتجمد رصيده عند 3 نقاط، وتوديعه منافسات البطولة بشكل رسمي، في حين يملك منتخب مصر في رصيده أربع نقاط ويحتل حاليا المركز الثاني بعد إلغاء نتائج منتخب تنزانيا متذيل الترتيب حاليا بدون نقاط.

فرصة تأهل مصر كوصيف للمجموعة الأولى

ينتظر منتخب مصر مباراتي الجولة الأخيرة في مجموعته يوم الجمعة المقبل، حيث تحددان فقط، ما إذا كان سيتأهل كوصيف للمجموعة أم سيتأهل كأفضل توالت.

في حال فوز منتخب زامبيا على جنوب افريقيا سيترفع رصيد المنتخب الزامبي لـ5 نقاط ويتصدر المجموعة الأولى، فيما يحتل منتخب مصر وصافة المجموعة ب4 نقاط وسيراليون ثالثا بأربع نقاط، فيما يودع جنوب افريقيا البطولة لأنه سيتراجع للمركز الرابع بثلاث نقاط فقط

مصر تضمن التأهل كأفضل ثوالث

ويلتقي منتخب مصر يوم الجمعة نظيره التنزاني، وهي مباراة تحصيل حاصل، في حين يلتقي منتخب جنوب افريقيا مع زامبيا، وفي حال فاز منتخب جنوب افريقيا سيرفع رصيده إلى 6 نقاط سيتصدر المجموعة، في حين سيحتل منتخب سيراليون المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما سيحتل منتخب مصر المركز الثالث بنفس الرصيد ويتأهل كأحد أفضل فريقين احتل المركز الثالث في المجموعات الثلاث

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