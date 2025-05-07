الأهلي يستقبل وفدًا من السفارة الأمريكية قبل المشاركة في مونديال الأندية

استقبل النادي الأهلي اليوم وفدًا من السفارة الأمريكية ترأسه روبين هاروتينيان، الوزير المفوض لشؤون الدبلوماسية العامة بسفارة الولايات المتحدة، برفقة كل من: توم تانر نائب المتحدث باسم السفارة، وماري كاثرين نائبة الملحق الثقافي، وسارة مسعد، وأحمد لطفي، ومحمود رحيم من القسم الثقافي بالسفارة.. كان على رأس المستقبلين من النادي المهندس خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس النادي «أمين الصندوق»، ومعه كل من جمال جبر مدير الإعلام، وخالد مرسي مدير مقر الجزيرة، وأمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ونيرة علي مدير عام التسويق بالشركة، وشريف فؤاد المستشار الإعلامي لمجلس الإدارة.

جاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز سبل التعاون على هامش مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام بالولايات المتحدة في يونيو المقبل.

ومن جانبه رحب المهندس خالد مرتجي بالضيوف، وأكد تقدير مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لهذه الزيارة، التي تأتي في توقيت خاص قبل سفر الأهلي للولايات المتحدة للمشاركة في مونديال الأندية.. وأكد على أن الأهلي سعيد بما لاقاه من تعاون من السفارة الأمريكية والمعاونة في استخراج تأشيرات السفر وتسهيل الأمور الإدارية.. وأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من هذا التعاون. في المقابل عبر روبين هاروتينيان عن ترحيبه بتواجد النادي الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك بالتعاون والتنسيق لتنظيم فعاليات مشتركة بين النادي الأهلي والسفارة الأمريكية بالقاهرة، تليق بالمشاركة التاريخية للنادي في هذا الحدث الرياضي العالمي.

ووجه وفد السفارة الأمريكية الدعوة لوفد الأهلي للتنسيق والتعاون بشأن المباراة الافتتاحية مع نادي إنتر ميامي الأمريكي. وكذلك التعاون مع إدارة الإعلام بالنادي وإعداد محتوى مشترك للسوشيال ميديا بين الناديين. كما اقترح أيضا عددًا من المبادرات الداعمة لمشاركة الأهلي، من بينها تنظيم دورات رياضية تعليمية لوفد رياضي يحدده النادي، إلى جانب التنسيق للسماح لأعضاء الجالية الأمريكية وأعضاء السفارة بحضور مباريات البطولة، بما في ذلك المباراة الافتتاحية، في مقرات النادي المختلفة.

موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري

وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره المصري، غدًا الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصري البورسعيدي فى الدوري



ومن المقرر أن تنقل قناة "أون سبورت"، أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى والمصري البورسعيدي في بطولة الدوري.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 46، وتفصله نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة.

ويأمل الأهلي في الفوز في جميع مواجهاته حتى يتمكن من المنافسة بقوة على لقب الدوري.

وفاز الأهلي في 13 مباراة على حساب كل من سيراميكا كليوباترا، زد، سموحة، غزل المحلة، الجونة، المصري البورسعيدي، بتروجيت في لقائي الدور الأول والثاني، حرس الحدود في لقائي الدور الأول والثاني، الإسماعيلي، مودرن سبورت.

وتعادل أمام كل من الاتحاد السكندري، فاركو، البنك الأهلي، طلائع الجيش، الزمالك، بيراميدز في لقائي الدور الأول والثاني.

وتلقى هزيمة اعتبارية أمام نادي الزمالك بسبب اعتراضه على عدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي.

وسجل لاعبو الأهلي 39 هدفا، واستقبلت شباكهم 15 آخرين.

غيابات الأهلي أمام المصري



ويغيب عن الأهلي خلال لقاء المصري كل من: كريم فؤاد، كريم الدبيس، يحيى عطية الله، رضا سليم، عمر كمال عبد الواحد.

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