إقبال طلاب الإعدادية بأسيوط على المراجعات المجانية استعدادًا لامتحانات نهاية العام (صور)

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن إقبال كبير على المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي تعقد بعدد من المدارس على مستوى المحافظة، في إطار خطة شاملة لتحسين جودة التعليم وتعزيز التحصيل الدراسي للطلاب، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية وتوفير فرص تعليمية متكافئة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

المراجعات النهائية تقدم مجانًا في جميع الإدارات

وأوضح محافظ أسيوط أن المراجعات تقدم مجانًا في مختلف الإدارات التعليمية، ويشرف على تنفيذها نخبة من معلمي المواد الدراسية، بهدف مساعدة الطلاب على الاستعداد الجيد للامتحانات وتحقيق أفضل النتائج.

ولفت اللواء هشام أبو النصر إلى أن هذه المراجعات تعد امتدادًا لمجموعات التقوية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم خلال الفصل الدراسي الثاني، والتي تهدف إلى تعزيز الفهم والاستيعاب لدى الطلاب وتخفيف الأعباء المادية عن أولياء الأمور.

وأشار محافظ أسيوط، إلى استمرار تنفيذ المراجعات النهائية في جميع الإدارات، تحت إشراف الدكتورة آمال إسماعيل، مدير إدارة التعليم الإعدادي، وبالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء أقسام التعليم الإعدادي.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية المتابعة المستمرة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الطلاب، مع الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة، لضمان جاهزيتهم التامة لخوض امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025 بنجاح وتميز.

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