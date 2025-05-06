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زراعة أسيوط تنظم ندوة "أخلاقيات البحث العلمي" لطلاب الدراسات العليا

ندوة علمية بكلية
ندوة علمية بكلية الزراعة بأسيوط، فيتو

نظَّم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الزراعة بجامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، ندوة علمية بعنوان "أخلاقيات البحث العلمي"، استهدفت طلاب الدراسات العليا، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل محمود، عميد كلية الزراعة، بمقر قاعة المؤتمرات الدولية بالكلية.

 

 

أكد رئيس جامعة أسيوط أن الندوة تهدف إلى نشر ثقافة أخلاقيات البحث العلمي وتفعيل الضوابط والآليات المنظمة لإعداد ونشر الرسائل والبحوث العلمية في مختلف التخصصات، إلى جانب رفع وعي الباحثين من طلاب الدراسات العليا بأهمية الالتزام بقيم النزاهة والأمانة البحثية، وحماية الحقوق الفكرية والمعنوية، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة على الساحة البحثية الدولية.

 

 

وأقيمت الندوة تحت إشراف الدكتور محمد الصغير، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الأستاذ الدكتور عادل علي تمام، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور باهي راغب بخيت، رئيس لجنة الأخلاقيات الفرعية بالكلية، بمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا.

دعم طلاب الدراسات العليا وتوعيتهم بأخلاقيات البحث العلمي 

 

وفي كلمته، أكد الدكتور جمال بدر حرص جامعة أسيوط على دعم طلاب الدراسات العليا وتوعيتهم بأخلاقيات البحث العلمي من خلال تنظيم سلسلة من الندوات والفعاليات التثقيفية، مشددا على ضرورة إلمام الباحثين بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل البحثي، والتزامهم بمعايير النزاهة والدقة العلمية، كما أشاد بالدور البارز الذي تقوم به اللجنة العلمية للبحث العلمي بالجامعة في الارتقاء بالمنظومة البحثية.

 

وأكد الدكتور عادل  محمود عميد كلية زراعة أسيوط حرص الكلية على تعزيز أخلاقيات البحث العلمي بين الطلاب، وغرس قيم الأمانة والاحترام لحقوق الملكية الفكرية، والالتزام بالمنهجية العلمية الرصينة، وتشجيع ثقافة النقد البناء والبحث الجاد في معالجة القضايا العلمية.

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وشهدت الندوة تقديم أربع محاضرات متخصصة، جاءت الأولى بعنوان "دور لجنة أخلاقيات البحث العلمي"، وقدمها الدكتور باهي راغب بخيت، رئيس لجنة الأخلاقيات الفرعية بكلية الزراعة. 

وتناولت المحاضرة الثانية "آليات تطبيق المعايير الأخلاقية في البحث العلمي"، وقدمها الدكتور عادل ربيع، الأستاذ بقسم الأراضي والمياه. 

أما المحاضرة الثالثة فجاءت بعنوان "مفهوم البحث العلمي ومبادئ وأخلاقيات البحث"، وقدمها الدكتور السيد عبد المنصف، الأستاذ المساعد بقسم الوراثة. 

واختتمت الندوة بمحاضرة للدكتورة أسماء حسني، الأستاذ المساعد بقسم الألبان، بعنوان "أخلاقيات الاستشهاد في البحث العلمي".

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أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط المنظومة البحثية جامعة أسيوط حماية الحقوق الفكرية رئيس جامعة أسيوط كلية الزراعة بجامعة أسيوط محافظة اسيوط وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

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