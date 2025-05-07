الأربعاء 07 مايو 2025
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محافظات

ورش عمل مبادرة "حلها في تدويرها" بأسيوط تواصل فعالياتها لتوعية المواطنين (صور)

ورش التدوير بأسيوط،فيتو
ورش التدوير بأسيوط،فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرصه على تقديم الدعم الكامل وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البرامج والمبادرات التي تسهم في رفع الوعي المجتمعي بالقضايا المختلفة، بما يساهم في تحسين الاستدامة البيئية والخصائص السكانية للمواطنين. 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الجهود تتماشى مع خطط الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

مبادرة “حلها في تدويرها”

 

وأوضح محافظ أسيوط أن مبادرة "حلها في تدويرها" تعد من أبرز هذه الفعاليات، والتي تهدف إلى تمكين الشباب وتوعية المواطنين بقضايا البيئة والصحة والاقتصاد، وتعزيز ثقافة إعادة الاستخدام، مما يساهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها وحدة السكان في محافظة أسيوط، وذلك بتوجيهات وزارة التنمية المحلية وبإشراف الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وبمتابعة وحدة السكان المركزية بقيادة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، تحقيقًا للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

 

 

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن وحدة السكان بمحافظة أسيوط، تحت قيادة الدكتورة نسرين عبد الرحمن، نظمت عدة ورش عمل لتعليم أهالي المحافظة كيفية إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام مجددًا. وقد شملت الورش تدريب المشاركين على إعادة تدوير الورق والأقمشة، بمشاركة خبراء ومتخصصين في هذا المجال، مما يساعد في تمكين المرأة اقتصاديًا وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال في القرى مشددًا على أهمية التعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لاستمرار تنفيذ الأنشطة والورش في القرى والنجوع.

 

وأضاف محافظ أسيوط إنه من ضمن الفعاليات التي تم تنظيمها، ورشة عمل عن "إعادة تدوير الورق المقوى" في قرية الغريب، وورشة في مشغل الخياطة بقصر ثقافة جمال عبد الناصر بقرية بني مر حول كيفية إعادة استخدام الملابس القديمة، بالإضافة إلى ورش تعليمية لتحويل المخلفات إلى مشغولات فنية قابلة للاستخدام، في عدة أماكن منها مشغل تدريب الخياطة في مركز أبنوب ومشغل الوحدة المحلية بالكوم الأحمر.

رياضة أسيوط تنظم مشروع إعادة تدوير المستعمل (صور)

محافظ أسيوط يتفقد ماكينات الفرم والتكسير بمصنع تدوير المخلفات عقب صيانتها وتشغيلها

 كما تم تنظيم ورشة لتدوير الورق المستخدم في مدرسة الغنايم قبلي الابتدائية، بالتعاون مع وحدة حماية الطفل والإدارة التعليمية بالغنايم، حيث تم تحويل الورق إلى أشكال فنية مبتكرة وقد شهدت هذه الورش تفاعلًا إيجابيًا من الأهالي والشباب، ما يعكس نجاح المبادرة في نشر ثقافة الاستدامة البيئية وتعزيز المشاركة المجتمعية في مختلف المجالات.

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