الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

وصفة طبيعية وبسيطة لتنعيم وترطيب شعرك فى رمضان

تنعيم الشعر
تنعيم الشعر

يحتاج الشعر إلى الترطيب المستمر حفاظا على جماله والترطيب ليس الترطيب الخارجى فقط بل إن شرب الماء الوفير يحافظ على جمال الشعر.

وفى شهر رمضان المبارك يتأثر الشعر بسبب الصيام وعدم شرب الماء فترات طويلة من اليوم، لذا يجب تطبيق الوصفات الطبيعية التى تعزز من ترطيبه.

وصفة طبيعية وبسيطة لتنعيم وترطيب الشعر 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية وبسيطة لتنعيم وترطيب الشعر فى رمضان.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة كبيرة من العسل.

الطريقة:-

  • اخلطي زيت جوز الهند مع العسل جيدا.
  • ضعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف.
  • اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي شعركِ بالشامبو.
  • تكرر الوصفة مرتان أسبوعيًا للحفاظ على جمال الشعر.
ترطيب وتنعيم الشعر 
ترطيب وتنعيم الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

txt

لحماية شعرك من المواد الكيميائية، بديل الكيراتين الطبيعي للشعر

txt

شاي الأعشاب لجمال شعرك، البديل الطبيعي لبلسم الشعر

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشعر جمال الشعر العناية بالشعر تنعيم الشعر ترطيب الشعر نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

للفتيات، تأثير الضغط النفسي والاضطرابات العاطفية على صحة شعرك

بديلة للصبغات الكيميائية، أعشاب طبيعية لتلوين شعرك

وصفة طبيعية لجمال ولمعان شعرك فى الشتاء

زيت الخروع يحل مشاكل شعرك في زمن قياسي

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن رسميًّا موقفه من خوض مباراة القمة 130

12 رسالة قوية من السيسي للمصريين

أول تعليق من رابطة الأندية بعد بيان الأهلي بشأن أزمة القمة 130

نادي في الدوري الممتاز المصري يكتب على حجرة الملابس: للرجال فقط

عقوبات تنتظر الأهلي حال عدم ذهابه إلى ملعب القمة 130 الليلة

الأهلي يبلغ كولر بعدم خوض مباراة القمة وعقد اجتماع عاجل باللاعبين

كواليس إبلاغ كولر بقرار عدم خوض مباراة القمة 130

5 معلومات عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

منوعات

المزيد

14 مدينة هندية ضمن الأكثر تلوثًا في العالم

مركبة X-37B الأمريكية الغامضة تعود إلى الأرض

عصائر يجب إقلال تقديمها لطفلك حفاظا على صحته

تأثير الأشعة فوق البنفسجية على حركة الغبار فوق القمر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء؟

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بالدوري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في حرب حديقة الموت

مع الزاهدين، مظاهر من حياة علي بن أبي طالب

هل من يموت في شهر رمضان يعفى من عذاب القبر؟ رد مفاجئ من عالم أزهري (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية