‏ترامب: انتظروا إعلانا بشأن غزة خلال الـ 24 ساعة القادمة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب، مساء اليوم، سنصدر معلومات غدا عن هدنة محتملة في غزة واتفاق للإفراج عن الأسرى.

ترامب يكشف عن هدنة محتملة فى غزة

وأوضح ترامب فى تصريحات له بشأن غزة: ستعلمون بشأن المحادثات حول القطاع خلال الساعات الـ24 المقبلة.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد كشفت فى وقت سابق من اليوم الأربعاء، تفاصيل المشاورات الدائرة بين أمريكا وإسرائيل حول إمكانية تشكيل إدارة مؤقتة في غزة بعد انتهاء الحرب يشرف عليها مسئول أمني أمريكي.

فى سياق آخر، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حققت نتائج جيدة مع الحوثيين، مضيفًا: نحترم وعود الحوثيين بعدم الهجوم على السفن.

وتابع وجهنا ضربات قاسية للحوثيين وكانت لهم قدرة كبيرة على تحمل عقابنا وأظهروا شجاعة كبيرة

أما بشأن تخصيب إيران لمواد نووية قال ترامب، لم نتخذ قرارا بعد، موضحًا سنعلن موقفنا بشأن البرنامج النووي المدني لإيران قريبا.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول الأحداث الدائرة بين القوتين النوويتين، نريد أن ينتهي الصراع بين الهند وباكستان.

وأعرب ترامب عن استعداده لتقديم المساعدة بشأن الصراع بين الهند وباكستان.

نائب الرئيس الأمريكي يعلن تحقيق نتائج جيدة فى مباحثات إيران

ومن جانبه، قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن المحادثات مع إيران جيدة وكنا سعداء بردها على بعض نقاطنا.

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن هناك فرصة لاتفاق يدمج إيران في الاقتصاد العالمي لكنه سينهي أي فرصة لحيازتها سلاحا نوويا.

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