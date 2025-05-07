واشنطن ستعين حاكمًا أمريكيًا للإدارة المؤقتة لغزة بعد انتهاء الحرب

أفادت وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة ناقشت مع إسرائيل إمكانية تولي واشنطن إدارة مؤقتة لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وأوضحت أن ذلك القرار يأتي عقب يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه الكشف عن خطوة مهمة بشأن القطاع.

ونقلت قناة «العربية» أن أمريكا ستعين حاكما أمريكيا للإدارة المؤقتة لغزة.

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