صحة غزة: 92 شهيدا جراء هجمات الاحتلال منذ فجر اليوم

أعلنت صحة غزة اليوم الأربعاء، سقوط 92 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، أغلبهم في مدينة غزة.

استشهاد 9 أشخاص إثر قصف إسرائيلي

كما أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن استشهاد 9 أشخاص إثر قصف إسرائيلي ثانِ لمدرسة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت الغارة الأولى على مدرسة في مخيم البريج

ونقل ردايو فرانس الدولي في موقعه على الإنترنت، عن الدفاع المدني قوله إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت مساء الثلاثاء الغارة الأولى على مدرسة في مخيم البريج، مما أسفر عن استشهاد 22 شخصًا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أنه استهدف “مركز قيادة وسيطرة” تابع لحركة حماس.

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