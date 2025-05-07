الشرع: مستقبل سوريا لن يصاغ في الغرف المغلقة

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إنه بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مساهمة فرنسا في جهود إعادة الإعمار.

وأضاف الرئيس السوري خلال لقائه الرئيس الفرنسي بقصر الإليزيه أن مستقبل سوريا لن يصاغ في غرف مغلقة ولن يقرر في عواصم بعيدة.

وتابع: أمامنا تحديات تعرقل تجاوز العقوبات، مضيفًا لا مبرر لاستمرار العقوبات على سوريا.

ووصل الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى العاصمة الفرنسية باريس في أول زيارة له إلى أوروبا منذ وصوله إلى السلطة، حسب صورة نشرتها الرئاسة السورية.

وهذه هي الزيارة الخارجية الأولى للشرع خارج الشرق الأوسط إذ كان قد زار كلا من؛ تركيا والسعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر منذ وصوله إلى السلطة في ديسمبر الماضي.

ويلتقي الشرع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال هذه الزيارة التي تأتي بعد أيام قليلة على خفض التصعيد في الجنوب السوري الذي شهد توترات على مدار الأسابيع الماضية.

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