الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ماكرون يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الإليزيه

ماكرون والشرع، فيتو
ماكرون والشرع، فيتو

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، أن أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني التقيا فريد المذهان المعروف بـ "قيصر" على هامش زيارتهما إلى جمهورية فرنسا.

ووصل الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى العاصمة الفرنسية باريس في أول زيارة له إلى أوروبا منذ وصوله إلى السلطة، حسب صورة نشرتها الرئاسة السورية.

وهذه هي الزيارة الخارجية الأولى للشرع خارج الشرق الأوسط إذ كان قد زار كلا من؛ تركيا والسعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر منذ وصوله إلى السلطة في ديسمبر الماضي.

ويلتقي الشرع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال هذه الزيارة التي تأتي بعد أيام قليلة على خفض التصعيد في الجنوب السوري الذي شهد توترات على مدار الأسابيع الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهورية العربية السورية الحرب فى سوريا الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون السعودية إيمانويل ماكرون

مواد متعلقة

أحمد الشرع يستقبل قيصر حامل أشهر قانون عقوبات ضد الأسد

فرنسا تدين خطة إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الرائد والهلال في منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2025

هل تفكر الحكومة في سحب مشروع قانون الإيجار القديم؟، مدبولي يحسم الجدل

أقوى رسائل السيسي عن دير سانت كاترين وتعدد الأديان في مصر

من يملك الرصيف؟ هل يكشف حادث تريلا القطامية المسكوت عنه في مخالفات معارض السيارات؟

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 (آخر تحديث)

كريم محمود عبد العزيز يكشف حقيقة ادعاءات إحدى السيدات بشأن ميراث والده الراحل

مدبولي عن قانون الإيجار القديم: الموقف متشابك ومعقد

مدبولي: المراجعة الخامسة لصندوق النقد خلال أيام وننتظر اتفاقا سعوديا قريبا

خدمات

المزيد

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. محمود شلتوت، شيخ الأزهر وأول من لُقِّب بـ"الإمام الأكبر"

خالد الجندي: القرآن لا يجيب إلا عن الأسئلة النافعة والفضول الزائد يقود للإلحاد (فيديو)

تفسير رؤية الفهد في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية