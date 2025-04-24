أحمد الشرع يبلغ ترامب رغبته في الانضمام إلى اتفاقات أبراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

كشفت تقارير صحفية أمريكية، اليوم، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغبته فى الانضمام إلى اتفاقات أبراهام للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

أحمد الشرع يرغب فى الانضمام لاتفاقات أبراهام

وحسب مزاعم تقرير نشره موقع "بلومبرج" الأمريكي، فإن الرئيس السوري أحمد الشرع صرح أنه يرغب بالانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم وفقا "للشروط الصحيحة".

وقال عضو مجلس النواب الأمريكى عن ولاية فلوريدا، كوري ميلز، والذي زار سوريا الأسبوع الماضي، إن هذه القضية –توقيع سوريا على اتفاقات أبراهام- طرحت خلال حديثه مع أحمد الشرع.

وقال عضو مجلس النواب الأمريكى، إنه تحدث مع الرئيس السوري الشرع، وأبلغه الأخير أنه مهتم بمعالجة المخاوف الأمريكية، وأن سوريا مهتمة "في ظل الظروف المناسبة" بـالانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم من أجل التطبيع مع إسرائيل.

نائب أمريكي ينقل رسالة من أحمد الشرع إلى ترامب

وقال النائب الأمريكى عن الحزب الجمهوري، دون تقديم مزيد من التفاصيل، إنه سيسلم رسالة شخصية من الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرئيس دونالد ترامب.

كوري ميلز، فيتو

وكشف، أنه قدم إلى أحمد الشرع، سلسلة من الشروط الأمريكية مقابل رفع العقوبات عن سوريا من قبل إدارة ترامب.

ومن بين الشروط التي طرحها أمام أحمد، والتي نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية مؤخرًا، أنه قال له إن سوريا ستكون مطالبة بضمان تدمير الأسلحة الكيميائية المتبقية من عهد نظام بشار الأسد، وتقديم مبادرات لمحاربة النشاط المسلح.

ومن الشروط الإضافية، التي عرضت أمام أحمد الشرع هي التعامل مع المسلحين الأجانب الذين ينشطون في سوريا تحت رعاية منظمات مسلحة مختلفة، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، تنظيم الشرع ووقت كان يكنى بـ الجولاني، قبل الثورة في سوريا وإسقاط نظام الأسد.

وقال النائب الأمريكي: "أنا متفائل بحذر وأتطلع إلى مواصلة الحوار"، "في مرحلة ما في الماضي، كانت ألمانيا واليابان عدوتينا، لكننا تمكنا من تجاوز ذلك وتحقيق الاستقرار".

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