الأربعاء 07 مايو 2025
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خارج الحدود

الجثث في الشوارع، استشهاد 20 فلسطينيًا وإصابة العشرات بغارة إسرائيلية في غزة (فيديو)

الشهداء والمصابون
الشهداء والمصابون نتيجة العدوان الإسرائيلى، فيتو

استشهد 20 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات بجروح إثر استهداف طائرات إسرائيلية مطعم التايلندي وسوقا شعبيا قربه غرب مدينة غزة شمال القطاع بحسب خبر عاجل لـ "روسيا اليوم".

 

استشهاد أكثر من 10 أفراد وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي

وفي السياق، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد أكثر من 10 أفراد وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مفترق بلميرا في مدينة غزة وسط القطاع.

وسبق أن أشار مراسلنا اليوم إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ منتصف الليلة الماضية.

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كما لفت إلى ارتفاع حصيلة قتلى الاستهداف الإسرائيلي لمدرسة الكرامة بحي التفاح شرق مدينة غزة 20 إلى جانب عشرات الإصابات.

 ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 52653 شهيدا و118897 إصابة، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

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إسرائيل مطعم التايلندي غزة طائرات إسرائيلية

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