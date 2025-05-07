الأربعاء 07 مايو 2025
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وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد الخدمة الطبية بالزوامل المركزى

وكيل وزارةالصحة بالشرقية
وكيل وزارةالصحة بالشرقية

 قام الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بالمرور على مستشفى الزوامل المركزى، يرافقه الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتورة نورهان سليم مديرة إدارة التخطيط بالمديرية، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، ومعاينة المبني الخرساني بالمستشفى، وذلك بعد تفقده الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى بلبيس المركزي.

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تفقد جميع الاقسام الطبية بالمستشفي

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية إن وكيل الوزارة تفقد الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الزوامل، في حضور الدكتور هاني هاشم مدير المستشفى، وقام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، متفقدًا غرفة الملاحظة والإنعاش القلبي الرئوي، والمرور على قسم الكلى الصناعي.

توفير أى احتياجات طبية للمستشفى 

 كما حرص وكيل الوزارة على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهًا بدراسة تحسين مواعيد جلسات الغسيل الكلوي بما يتناسب مع رغبات المرضى.

التاكد من توافر الادوية والمستلزمات 

وقام جميعة بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، كما تفقد العيادات الخارجية، وقام بمراجعة مؤشرات التردد عليها، ومراجعة الخدمات المقدمة للمرضى بعد توقيع الكشف الطبي عليهم في التخصصات المختلفة، مطمئنًا على سير العمل بقسم الحضانات، والعمليات الجراحية، كما تفقد وحدة العلاج الطبيعي، ووجه بضرورة رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، كما تفقد قسم الأشعة، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة، وقام بمناظرة سجلات التردد عليها.

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تفقد المبنى الخرسانى المتوقف 

وفي نهاية الزيارة تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المبنى الخرساني المتوقف منذ فترة بالمستشفى، موجهًا إدارة التخطيط بعمل دراسة شاملة عن المشروع، وتحديد مدى إمكانية استكماله بالتعاون مع المجتمع المدني.

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الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية الدكتور بهاء ابوشعيشع وكيل مديرية الصحه االدكتورة نورهان سليم مديرة التخطيط والمتابعة

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