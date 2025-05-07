الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل مباراة نيجيريا وكينيا في الجولة الثالثة بأمم أفريقيا للشباب

منتخب نيجيريا للشباب
منتخب نيجيريا للشباب تحت 20 سنة، فيتو

أمم أفريقيا للشباب، أعلن أليو زوبير المدير الفني لمنتخب نيجيريا تحت 20 سنة التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة نظيره الكيني على ملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية لكأس أفريقيا للشباب.

تشكيل منتخب نيجيريا أمام كينيا

وقد جاء التشكيل على النحو التالي: 

1) إيفيني هاركورت – (2) أدامو مايجاري – (22) إيمانويل تشوكو - (6) دانييال باميي – (3) أوديناكا أوكورو – (15) أوال إبراهيم – (7) كلينتون جيفتا – (10) إسماعيل أيوما – (14) سيمون كليتوس – (19) إيزيكيل كبانجو – (9) كباروبو أرييهي.
 

تشكيل منتخب كينيا أمام نيجيريا

أما أنتوني أكوليا المدير الفني لـمنتخب كينيا فقد اختار بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

ويكليفورد أودور (1) – جاكسون إمبياكا (4) – جوزيف أونيانجو (5) – همفري كيجنجو (20)  - منظور سليمان (3) – إيراد أبوجو (12) – دالفين ايزكا (11)  -  كيفن وانجايا (8) - ألدرين كيبيت (10) - حسن بيجا (7) - لاورانس أوما (14).

نيجيريا وصيف المجموعة خلف المغرب

يدخل المنتخب النيجيري هذا اللقاء وفي رصيده 4 نقاط من فوز على تونس (1 – 0) وتعادل سلبي مع نيجيريا ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب المغرب ’ أما المنتخب الكيني فيقبع في قاع الترتيب بدون رصيد بعد خسارته أمام الثنائي العربي المغرب (2 – 3) وتونس (1 – 3).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمم أفريقيا للشباب منتخب نيجيريا ملعب الدفاع الجوي منتخب كينيا أنتوني أكوليا آليو زوبير

مواد متعلقة

تشكيل قمة المغرب وتونس في ختام منافسات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا للشباب

موعد مباراة مصر وتنزانيا في أمم أفريقيا للشباب والقناة الناقلة

مهمة سهلة لمنتخب نيجيريا أمام كينيا في كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما

أمم أفريقيا للشباب، تونس تضرب كينيا 3-1 وتحصد أول ثلاث نقاط (صور)

الأكثر قراءة

من يملك الرصيف؟ هل يكشف حادث تريلا القطامية المسكوت عنه في مخالفات معارض السيارات؟

هل تفكر الحكومة في سحب مشروع قانون الإيجار القديم؟، مدبولي يحسم الجدل

أقوى رسائل السيسي عن دير سانت كاترين وتعدد الأديان في مصر

مدبولي عن قانون الإيجار القديم: الموقف متشابك ومعقد

شاهد الظهور الأول لـ أيمن الرمادي داخل الزمالك

مدبولي: المراجعة الخامسة لصندوق النقد خلال أيام وننتظر اتفاقا سعوديا قريبا

منصب جديد لـ عبد الواحد السيد في الزمالك

السيسي: ملتزمون بالحفاظ على دير سانت كاترين ولا يستطيع أحد أن يمسه

خدمات

المزيد

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

الهند V.S باكستان.. مقارنة بين القدرات العسكرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفهد في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

10 ذنوب ومعاصي تسبب ضيق الرزق

هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟

المزيد
الجريدة الرسمية