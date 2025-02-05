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شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 92 منشأة غذائية بنطاق المحافظة

التفتيش على 92 منشأة
التفتيش على 92 منشأة غذائية بنطاق المحافظة

أكد المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام بمحافظة الشرقية، قيام إدارة البيئة بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والعمل وإدارة الحوكمة بالديوان العام  للتفتيش على (92) منشأة غذائية والتى تشمل سوبر ماركت ومخازن مواد غذائية ومعمل ألبان ومعامل ومخابز ومطاعم. 

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مركز فاقوس ومنيا القمح 

وذلك  بمركزي فاقوس ومنيا القمح، خلال شهر يناير الماضي وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

نتيجة حملات التفتيش 

وأسفر التفتيش عن تحرير (304) محاضر ما بين (نظافة – عدم وجود سجل بيئى - عدم وجود موافقة بيئية  - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية- - محاضر بيئية لعدم التخلص من المخلفات الصلبة )، فضلًا عن إعدام (2004) كجم مواد غذائية (لحوم - دجاج - جبن رومى - زيوت ) غير صالحة للاستخدام الآدمي.

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محافظ الشرقية 

وكان المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية قد شدد على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومخازن المواد الغذائية   للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة.

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المهندس ماهر الشناف المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية مدير ادارة شؤون البيئة الديوان العام محافظة الشرقية مديرية التموين ادارة الحوكمة منشأة غذائية

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