السبت 03 مايو 2025
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تموين الشرقية: المواقع التخزينية تستقبل 179 ألف قمح محلي

المواقع التخزينية
المواقع التخزينية تستقبل ١٧٩٤٥٨ طن قمح محلي 

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أن ما تم توريده بالأمس ٢٤٦٥٧ طنا و٢٤٦ كيلو ليصل إجمالي ما تم توريده حتى اليوم من الأقماح ١٧٩٤٥٨ طنا و٢٠٤ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة. 

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وأشار وكيل وزارة التموين إلى ضرورة التأكد من توفير أدوات التخزين وشروط ومواصفات الشون التي تستخدم في استلام وتخزين الأقمـاح المحليةتشترط منع استلام الأقماح بالشون الترابية نهائيا سواء للتخزين أو كمركز تجميع  وأن يكون موقع الشونة على طريق يسهل  الوصول إليه بالاضافة إلى أن نكون أرضية الشونة أسمنتية أو أسفلتية ولا توجد بها تكسيرات أو شقوق ومطابقة للمواصفات ومحاطه بالكامل بسور مناسب  أسمنتي أو من الصاج ولابد أن تحتوي على مشمعات الأغطية وتكون بحالة جيدة ومناسبة للسعة التخزينية للشونة.

وأوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح  بلغ  ١٥٠ ألف فدان حتى الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٧٠١٨٣ فدانا، لافتًا إلي ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، موكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية محصول القمح  والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

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المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين محافظة الشرقية المهندس عماد محمد جنجن التجارة الداخلية وكيل وزارة الزراعة اجمالى التوريد حتى اليوم 179458طن قمح

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