الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الشرقية: المواقع التخزينية تستقبل 89854 طن قمح

حصاد القمح، فيتو
حصاد القمح، فيتو

أكد  المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية  بمحافظة الشرقية  أن ما تم توريده من الأقماح  بالأمس ١٨٣٢٦ طن و٦٣٦ كيلو ليصل yجمالي ما تم توريده حتي اليوم 89854 طن  

تموين الشرقية يضبط 3 أطنان ملح طعام مجهول المصدر بديرب نجم

مراعاة اللجنة المستلمة لدرجة نظافة القمح 

 وأضاف ضرورة مراعاة اللجنة المستلمة في المواقع التخزينية للأقماح المحلية لأن تكون درجة نظافة القمح الواردة على السيارة بدرجة نظافة واحدة وفي حالة الحمولات التي تحتوي على قطعتين( ونش ومقطورة ) أن يكون وزن المقطورة منفصل عن وزن الونش ويدون في محضر الفرز الوزن ودرجة النظافة للمقطورة 

درجة تطافة الونش والوزن 

وكذلك الوزن ودرجة النظافة للونش على حدة وفي جميع الأحوال تكون الدرجة المحددة لا تقل او تزيد عن الدرجة الفعلية للقمح المورد،  وذلك لعدم اعتراض المورد والجهة التي سوف يتم نقل الاقماح اليها.وكذلك يتم قيد المورد بدفتر البوابة بموجب إذن دخول بوابة وفي نهاية اليوم يتم التجميع في سجل ويقفل الدفتر ويوقع عليه من أعضاء اللجنة.

مساحة القمح المنزرعة 

فيما  أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح  بلغ ١١٢٩٥٧ فدان حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٧٠١٨٣ فدان، لافتًا إلي ضرورة التزام المزارعين  بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد،  موكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول

تموين الشرقية: ضبط 16 طن سكر وأرز مجهول المصدر بأبو كبير

محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين  في متابعة عملية حصاد وتوريد  محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين...موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية محافظة الشرقية توريدة من الاقماح المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

مواد متعلقة

تموين الشرقية يضبط 3 أطنان ملح طعام مجهول المصدر بديرب نجم

تموين الشرقية: ضبط 16 طن سكر وأرز مجهول المصدر بأبو كبير

تموين الشرقية يضبط 2,3 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق

تموين الشرقية: توريد 2194 طن قمح اليوم

ads

الأكثر قراءة

تصل لحد العاصفة الترابية وتنخفض الرؤية، تحذير عاجل لسكان هذه المحافظات غدا

إثيوبيا ترفض تخفيض مياه سد النهضة، وتدفقات النيل تتراجع

مصادر تكشف تعديلات الإيجار القديم: تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات وزيادة ألف جنيه بحد أدنى

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون "العلاوة" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

الداخلية: القبض على متهمين جدد في عصابة المنتجة سارة خليفة لجلب الحشيش الصناعي (صور)

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 بالأسواق

مفاجأة سعودية تنتظر إمام عاشور بعد مونديال الأندية

آخر تطورات أزمة الشرط الجزائي بين الأهلي وكولر

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 بالأسواق

37 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 في الأسواق

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الوزير في المنام وعلاقته بالترقية والازدهار المادي

«كل نفس ذائقة الموت»، الشعراوي يتحدث عن الحقيقة المطلقة في الحياة (فيديو)

ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج أثناء تأديته مناسك الحج؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية