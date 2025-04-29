تموين الشرقية: المواقع التخزينية تستقبل 89854 طن قمح

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أن ما تم توريده من الأقماح بالأمس ١٨٣٢٦ طن و٦٣٦ كيلو ليصل yجمالي ما تم توريده حتي اليوم 89854 طن

مراعاة اللجنة المستلمة لدرجة نظافة القمح

وأضاف ضرورة مراعاة اللجنة المستلمة في المواقع التخزينية للأقماح المحلية لأن تكون درجة نظافة القمح الواردة على السيارة بدرجة نظافة واحدة وفي حالة الحمولات التي تحتوي على قطعتين( ونش ومقطورة ) أن يكون وزن المقطورة منفصل عن وزن الونش ويدون في محضر الفرز الوزن ودرجة النظافة للمقطورة

درجة تطافة الونش والوزن

وكذلك الوزن ودرجة النظافة للونش على حدة وفي جميع الأحوال تكون الدرجة المحددة لا تقل او تزيد عن الدرجة الفعلية للقمح المورد، وذلك لعدم اعتراض المورد والجهة التي سوف يتم نقل الاقماح اليها.وكذلك يتم قيد المورد بدفتر البوابة بموجب إذن دخول بوابة وفي نهاية اليوم يتم التجميع في سجل ويقفل الدفتر ويوقع عليه من أعضاء اللجنة.

مساحة القمح المنزرعة

فيما أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ١١٢٩٥٧ فدان حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٧٠١٨٣ فدان، لافتًا إلي ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، موكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول

محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين...موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

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