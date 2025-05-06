يضم 50 عملا فنيا، جامعة أسيوط تفتتح المعرض السنوي لطلاب الديكور والعمارة (صور)

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء الموافق 6 مايو، المعرض الطلابي السنوي السابع لقسم الديكور، والثاني لقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد حلمي الحفناوي، عميد الكلية، والدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة غادة النجار، رئيس قسم الديكور، والدكتور محسن سليم، رئيس قسم النحت، والدكتور سمير حمده، مدير الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بأسيوط، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وضم معرض الفنون الجميلة بأسيوط نحو 50 عملًا فنيًا متنوعًا، عكست نتاج العملية التعليمية والمقررات الدراسية بالقسمين، حيث قدم الطلاب نماذج متميزة لحلول تصميمية مبتكرة تجمع بين الرؤية الفنية والتطبيقات الأكاديمية.

وخلال جولته داخل المعرض، أعرب رئيس جامعة أسيوط عن إعجابه الشديد بمستوى الأعمال المعروضة، مشيدًا بما أظهره الطلاب من قدرات إبداعية وابتكارية، وبما بذله أعضاء هيئة التدريس من جهود في توجيه ودعم الطلاب لتحقيق هذا المستوى الرفيع.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أهمية المعارض الطلابية في تنمية المهارات الفنية وصقل المواهب، وإعداد جيل قادر على التميز في مجالات الفن والعمارة، مثمنًا الدور الحيوي الذي تقوم به الكلية في إثراء الحياة الثقافية والفنية داخل الجامعة وخارجها.

روح العمل الجماعي تظهر في المشروعات المعروضة

وأشار الدكتور المنشاوي، إلى أن روح العمل الجماعي التي اتسمت بها المشروعات المعروضة تُعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق النجاح بسوق العمل، لما لها من دور في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتنمية مهارات التواصل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حلمي الحفناوي عميد كلية الفنون الجميلة بأسيوط أن مشروعات طلاب قسم العمارة تنوعت بين التصميمات المعمارية، والمجالات الدراسية المرتبطة بالتصميم والإنشاء والتاريخ ونظريات العمارة، مؤكدًا حرص القسم على الدمج بين الجماليات المعمارية والوظائف العملية.

كما استعرضت الدكتورة غادة النجار أبرز ملامح مشروعات طلاب قسم الديكور، والتي شملت تصميمات داخلية، وأعمالًا تعبيرية لمشروعات مسرحية وسينمائية، وأزياء وعرائس ماريونت، إلى جانب مشروعات مادة "طرز التأثيث" التي عكست فهمًا معمقًا لتاريخ الأثاث وتوظيفه بأسلوب معاصر يخدم الرؤية التصميمية، فضلًا عن أعمال التشكيل التي أظهرت وعيًا بصريًا متقدمًا بمفاهيم التصميم الأساسية.

وأقيم المعرض تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بقسمي الديكور والعمارة، من بينهم: الدكتورة رشا مازن، والدكتورة أمل عبد الوراث، والدكتورة رباب حشمت، والدكتورة راندا أسامة، والدكتورة شذى مجدي، والدكتورة نيفين أشرف، وبمشاركة فاعلة من الهيئة المعاونة.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم الدكتور أحمد المنشاوي تقديرًا لدعمه المتواصل للأنشطة الطلابية، وحرصه على توفير بيئة تعليمية وفنية محفزة للإبداع والتميز.

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