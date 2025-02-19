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رياضة أسيوط تنظم مشروع إعادة تدوير المستعمل (صور)

مشروع إعادة تدوير
مشروع إعادة تدوير كل ما هو مستعمل بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وترسيخ قيم العمل لدى المواطنين بكافة فئاتهم من بينهم الشباب والنشء خاصة مع إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب باعتبارهم شركاء في عملية البناء والتنمية تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

 

ولفت محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق والاهتمام بأصحاب المهارات الفنية الإبداعية والابتكارية للمشغولات اليدوية والتراثية والعمل على التمكين الاقتصادي لهم. 

 

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من الفعاليات لرفع الوعي المجتمعي فضلًا عن تسخير كافة الإمكانات الممكنة لقطاعي الشباب والرياضة للمساهمة في تطوير صناعات الحرف اليدوية والتراثية وأحيائها والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين عامة.

إعادة تدوير المخلفات الزراعية من النخيل

وأوضح محافظ أسيوط مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد السويفي وكيل الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية" التابعة للإدارة العامة للشباب مشروعًا مجتمعيًا "إعادة تدوير المخلفات الزراعية من النخيل" بمركز شباب الفتح وذلك بحضور 12 شاب من فريق الجوالات بالمركز حيث استهدف المشروع توعية أهالي القرية والشباب بكيفية استغلال المخلفات وإعادة تدويرها إلى أشياء مفيدة يمكن استخدامها مرة اخرى أو تحقق منها مكسب مادي منها كإعادة تدوير (قماش وخيوط وكراتين وعلب البلاستيك والزجاج والخرز والأحذية) وذلك لإبراز القدرات لدى الشباب على إحداث تأثير إيجابي وملموس في مجتمعاتهم فضلًا عن رفع قدراتهم ومهاراتهم في تعلم حرفة يدوية تساعدهم على الكسب وتكون مدرة للدخل بالإضافة إلى تعزيز دور فرق الجوالة في دعم المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة. 

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وأضاف محافظ أسيوط أنه من المقرر تنفيذ هذه المبادرة لـ 20 فريق جوالة وجوالات بمراكز الشباب داخل محافظة أسيوط حيث تتنافس فرق الجوالة والجوالات بالمراكز داخل محافظة أسيوط على أن تقوم لجنة تحكيمية باختيار أفضل 3 مبادرات مجتمعية على مستوي المحافظة ليتم تكريمهم علي الجهد المبذول في خدمة وتنمية المجتمع.

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